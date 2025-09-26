Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
L'home portava carn amuntegada en caixes en condicions antihigièniques i caducada
Denuncien a Manresa un home de 29 anys per portar aliments en mal estat i sense refrigerar. L'home circulava per la ciutat amb una furgoneta que excedia la càrrega permesa i, en aturar-lo, van descobrir que portava carn amuntegada en caixes en condicions insalubres i caducada. La temperatura de la càmera de refrigeració era de 21,5 graus, entre 5 i 10 vegades per sobre dels valors de conservació d'aquests aliments.
El passat 19 de setembre, pels volts de les cinc de la tarda, una dotació de l'ARRO que patrullava per Manresa va veure una furgoneta que circulava amb excés de càrrega. Quan la van aturar, van observar que el vehicle disposava d'un sistema de refrigeració que no funcionava i l'etiqueta que l'identificava tenia la data caducada. Els agents també van veure que a l'interior hi havia diverses peces de carn amuntegades en caixes i algunes d'elles tocaven al terra. La temperatura interior de la càmera de refrigeració era de 21,5 graus, quan havia d'estar entre 2 i 4 graus.
Davant d'aquests fets, els mossos van activar la Unitat Regional de Medi Ambient. Un cop al lloc, als agents de l'URMA van avisar a la Policia Local i van acompanyar el vehicle a les dependències municipals per tal que fessin les comprovacions oportunes.
Finalment, els agents de la policia local van inspeccionar el material i van concloure que els aliments no eren aptes pel consum i en van ordenar la seva destrucció. Així mateix, van tramitar la denúncia al departament de sanitat de l'Ajuntament de Manresa els quals ho van posar en coneixement al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Unitat Regional de Medi Ambient i la Policia Local de Manresa, han denunciat administrativament el transportista per incomplir les condicions de transport de mercaderies periples.
