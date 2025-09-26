Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retencions de tres quilòmetres a l'Eix, a Rajadell, per l'incendi d'un camió

Mentre es duen a terme les tasques d'extinció del vehicle, el trànsit s'està desviant per Fonollosa

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Matí complicat a la C-25, a Rajadell, per l'incendi d'un camió. L'incident talla ara mateix l'Eix en sentit Lleida, al punt quilomètric 123, i provoca tres quilòmetres de cua. El Servei Català de Trànsit (SCT) apunta que s'hauria cremat la caixa del vehicle, que transportava polietilè. Els Bombers de la Generalitat treballen per apagar el foc amb tres dotacions.

Mentre es duen a terme les tasques d'extinció del vehicle, s'estan fent desviaments per la sortida 123, per Fonollosa. Els fets s'han produït a les 6.43 h. Ara per ara, no ha transcendit informació sobre ferits.

Estem treballant per ampliar la informació.

