Retencions de tres quilòmetres a l'Eix, a Rajadell, per l'incendi d'un camió
Mentre es duen a terme les tasques d'extinció del vehicle, el trànsit s'està desviant per Fonollosa
Matí complicat a la C-25, a Rajadell, per l'incendi d'un camió. L'incident talla ara mateix l'Eix en sentit Lleida, al punt quilomètric 123, i provoca tres quilòmetres de cua. El Servei Català de Trànsit (SCT) apunta que s'hauria cremat la caixa del vehicle, que transportava polietilè. Els Bombers de la Generalitat treballen per apagar el foc amb tres dotacions.
Mentre es duen a terme les tasques d'extinció del vehicle, s'estan fent desviaments per la sortida 123, per Fonollosa. Els fets s'han produït a les 6.43 h. Ara per ara, no ha transcendit informació sobre ferits.
Estem treballant per ampliar la informació.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- La mitjana de la C-55 es converteix en una perillosa presa quan hi ha temporals