Més de 230 desallotjats i 16 ferits lleus en un incendi a l'aparcament d'un hotel a Coma-ruga
Un altre foc ha calcinat de matinada un bungalou i unes palmeres al càmping Vendrell Platja
ACN
L'incendi a l'aparcament d'un hotel a Coma-ruga, al Vendrell, ha deixat un balanç de 16 ferits lleus -15 donats d'alta in situ i 1 dona traslladada a l'hospital- i més de 230 desallotjats, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el SEM. L'avís del foc s'ha rebut a les 03.30 hores de la matinada d'aquest dissabte en un hotel de l'avinguda del Balneari. Vuit dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona i han comprovat que l'incendi afectava un vehicle estacionat a l'aparcament i que el fum s'havia estès per l'escala de l'edifici i les plantes primera i segona del recinte. Simultàniament, els Bombers han treballat en un altre foc a la mateixa localitat que ha calcinat un bungalou i unes palmeres al càmping Vendrell Platja.
Deu policies intoxicats per inhalació de fum
L'incendi a l'hotel de Coma-ruga ha afectat només un dels vehicles estacionats al pàrquing i ha provocat de retruc una fuita d'aigua i afectació de cablejat elèctric. Sis patrulles de Mossos d'Esquadra i diverses patrulles de Policia Local han ajudat en les tasques d'evacuació dels clients de l'hotel, amb l'ajuda del personal de l'establiment. En total 233 persones, majoritàriament persones d'edat avançada i mobilitat limitada. 8 agents de Mossos d'Esquadra i 2 de policia local han hagut de ser atesos per inhalació de fum, segons ha detallat la policia catalana.
A les 04.28 hores, el foc del vehicle ja s'ha donat per extingit i els Bombers han iniciat les tasques de ventilació i inspecció de les plantes superiors, per descartar cap altre dany, personal o material. I cap a les 06.00 hores de la matinada, els Bombers han donat el servei per finalitzat i les persones desallotjades han pogut retornar a les habitacions de l'hotel.
Un incendi crema un bungalou al càmping Vendrell Platja, sense ferits
En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han estat alertats a les 03.33 hores d'un incendi al càmping Vendrell Platja. Sis dotacions s'han mobilitzat i han comprovat que el foc cremava un bungalou i diverses palmeres. Els Bombers han comptat amb la col·laboració del personal del càmping -que han donat suport en les tasques de sectoritzar els serveis bàsics (llum i gas)- i han pogut extingir les flames en poc més de dues hores, a les 05.53 hores. No s'han produït danys personals.
