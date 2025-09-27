Troben el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua
Estava lligat a un bidó per no enfonsar-se
ACN
L'Ametlla de Mar
Salvament Marítim ha rescatat aquest dissabte el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua a l’Ametlla de Mar. Estava lligat a un bidó. Anava vestit, no portava documentació i té una edat d’uns 30 o 40 anys, segons han explicat a l’ACN fonts de la Guàrdia Civil, que s’ha fet càrrec de les diligències. S’ha trobat a la cala de Calafató i es calcula que podria portar mort entre 24 i 72 hores. S’ha decretat secret de sumari.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades