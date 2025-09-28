Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest vídeo mostra amb quina precisió els drons lliuren drogues i mòbils als presos

Unes imatges compartides entre els responsables i el personal dels centres penitenciaris catalans evidencia la precisió de les operacions il·legals

VÍDEO | Aquest vídeo mostra amb quina precisió els drons lliuren drogues i mòbils als presos

VÍDEO | Aquest vídeo mostra amb quina precisió els drons lliuren drogues i mòbils als presos

Redacció

Manresa

L'alarma pels vols de drons carregats de drogues i telèfons mòbils que arriben als centres penitenciaris ha anat en augment durant els últims mesos a Catalunya. De fet, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha anunciat la posada en marxa gradual d'inhibidors per impedir que aquestes aeronaus sense tripular aconsegueixin introduir mercaderia il·legal a les presons. 

Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, és una de les instal·lacions on els narcotraficants han portat a terme més intents d'aquest tipus. I la mesura desenvolupada per la Generalitat per combatre aquesta amenaça està començant a donar resultats positius. Amb tot, tant els funcionaris d'aquest equipament com el personal d'altres, per exemple, Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, han reiterat la seva preocupació per la facilitat amb què els interns accedeixen al material prohibit.

Un vídeo que està sent compartit per directius, policies, treballadors, proveïdors, col·laboradors i voluntaris vinculats a les presons catalanes demostra amb quina precisió són teledirigits els drons fins a les finestres de les cel·les dels destinataris dels estupefaents o els smartphones que transporten. I com procedeixen els reclusos per agafar allò que els seus còmplices els envien des de l'exterior. 

