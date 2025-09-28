Aquest vídeo mostra amb quina precisió els drons lliuren drogues i mòbils als presos
Unes imatges compartides entre els responsables i el personal dels centres penitenciaris catalans evidencia la precisió de les operacions il·legals
Redacció
L'alarma pels vols de drons carregats de drogues i telèfons mòbils que arriben als centres penitenciaris ha anat en augment durant els últims mesos a Catalunya. De fet, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha anunciat la posada en marxa gradual d'inhibidors per impedir que aquestes aeronaus sense tripular aconsegueixin introduir mercaderia il·legal a les presons.
Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, és una de les instal·lacions on els narcotraficants han portat a terme més intents d'aquest tipus. I la mesura desenvolupada per la Generalitat per combatre aquesta amenaça està començant a donar resultats positius. Amb tot, tant els funcionaris d'aquest equipament com el personal d'altres, per exemple, Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, han reiterat la seva preocupació per la facilitat amb què els interns accedeixen al material prohibit.
Un vídeo que està sent compartit per directius, policies, treballadors, proveïdors, col·laboradors i voluntaris vinculats a les presons catalanes demostra amb quina precisió són teledirigits els drons fins a les finestres de les cel·les dels destinataris dels estupefaents o els smartphones que transporten. I com procedeixen els reclusos per agafar allò que els seus còmplices els envien des de l'exterior.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament