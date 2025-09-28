Dos boletaires es perden aquest matí a la Catalunya central
Els Bombers de la Generalitat tenen una operació de rescat en marxa
Els Bombers de la Generalitat busquen un boletaire que s'ha perdut aquest diumenge al matí a la zona de Castellar de n'Hug. L'avís s'ha rebut a les 11.00 h quan l'home que l'acompanyava ha avisat que no s'ha presentat al lloc i a l'hora que havien quedat mentre cadascú era a parts diferents del bosc.
També aquest diumenge, el cos ha treballat en el rescat, via assistència telefònica, d'una parella que havia anat a buscar bolets a Les Valls de Vallirana i s'havien perdut. L'home no podia localitzar a la dona i finalment els Bombers han pogut contactar amb ella i guiar-la cap al punt on es trobava el seu acompanyant. Cap dels dos ha resultat ferit.
Recomanacions per buscar bolets
El responsable dels GRAE ha explicat que la recerca de bolets és una pràctica que atrau gent "de totes les edats", en molts casos famílies. El cos actua en dos vessants, el del "petit ensurt", un turmell torçat o una caiguda, per exemple, casos en els quals l'actuació del cos es classifica com a servei, i el de les desaparicions, que són les que es consideren rescats. Normalment, afirma Martínez, "gent d'edat elevada".
El perfil que es repeteix sovint és el de la persona "que surt amb confiança, que coneix la muntanya, però que després per un tema físic perd els punts de referència i es desorienta". "Si estem de sort -afegeix Martínez- i porta mòbil, li podem donar indicacions, però de vegades no en porta, o no el sap fer servir, i aleshores la recerca és més complexa".
Mòbil, i carregat
Per això, aquesta és una de les recomanacions principals del cos, dur sempre el mòbil i carregat. Al costat d'aquesta, altres coherents amb una activitat a la muntanya, com ara tenir presents les previsions climatològiques, dur roba d'abrigar i anar ben proveït de menjar i beure. També és important intentar "no anar sol" i mantenir el contacte amb els companys "ni que sigui de viva veu". "I si el temps no és bo, millor deixar-ho per a un altre dia".
Els llocs són secrets
En altres ocasions, es troben boletaires que ni tan sols saben on han anat a buscar bolets. "Queden uns quants companys, van amb el cotxe d'algú altre que no els diu on van, perquè, és clar, és secret, un cop al lloc deixen el vehicle en una corba d'una carretera o una pista forestal i al final l'únic que recorden és el poble on han parat a esmorzar", explica Martínez. "Per sort, les localitzacions amb GPS dels mòbils fan més fàcils les recerques, per això insistim en la importància de dur el telèfon".
Tot plegat ha comportat, segons el responsable dels Bombers, que en els darrers anys hagi calgut fer un "creixement important" de personal a les unitats de muntanya i canines "fruit de l'augment de feina". La reflexió ve a tomb tant per l'augment de rescats de boletaires com de persones que surten a gaudir de la muntanya en general.
Finalment, Martínez reitera que és important, a l'hora de sortir al medi natural, a collir bolets o a fer qualsevol altra pràctica, fixar objectius "adequats al nivell i les habilitats" de cadascú. I en aquest sentit recorda que, sigui quina sigui l'activitat, "tant es pot fer aquest cap de setmana com qualsevol altre". Per això, recomana "ser intel·ligent" si hi ha "qualsevol impediment" i deixar el que es vulgui fer "per a un altre moment".
