Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva

L'home havia robat en un camió aparcat en una àrea de descans a l'AP-7 i fugia dels Mossos d'Esquadra

La furgoneta del lladre precintada pels Mossos d’Esquadra

La furgoneta del lladre precintada pels Mossos d’Esquadra / ACN

Redacció / Núria León

Un lladre ha mort aquest diumenge a la matinada en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'home havia robat en un camió aparcat en una àrea de descans a l'AP-7 a la Selva i fugia d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 05.13 hores al quilòmetre 690 de l'N-II, entre Maçanet de la Selva i Tordera.

Segons les primeres informacions, el presumpte 'teloner' estava intentant robar la mercaderia d'un camió tràiler estacionat en una àrea de descans al quilòmetre 76 de l'AP-7 -dins el terme de Vilobí d'Onyar- quan ha estat enxampat pel mateix camioner afectat i ha iniciat una fugida per l'autopista.

Amb aquesta víctima, ja són 111 les persones que han perdut la vida aquest 2025 a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran del sinistre, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

