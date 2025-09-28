Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Operació tornada del cap de setmana: 12 quilòmetres de cua a la Catalunya central

La C-55 al Bages i la C-16 al Berguedà registren retencions aquest diumenge

Cues registrades aquest diumenge a la C-55, a Castellgalí

Cues registrades aquest diumenge a la C-55, a Castellgalí / Trànsit

Núria León

Núria León

Manresa

L'operació tornada del cap de setmana ja es comença a notar a les diferents vies principals de la Catalunya central aquest diumenge. Aquest és un dels primers caps de setmana que molta gent a aprofitat per anar a les comarques interiors, sobretot per anar a buscar bolets. La C-55 al Bages i la C-16Berguedà ja presenten les primeres cues.

A les 17:30h, segns ha informat el Servei Català de Trànsit, hi ha fins a dotze quilòmetres de retencions a la regió. La carretera més afectada és la C-16 entre Bagà i Cercs, on hi ha fins a vuit quilòmetres de circulació amb congestió. A la C-55, entre Manresa i Castellgalí la circulació és molt lenta. En aquesta via s'acumulen fins a quatre quilòmetres de cua.

TEMES

  1. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  2. Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
  3. Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
  4. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  5. Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
  6. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  7. Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
  8. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament

Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya

Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya

El Petropintó ASFE es col·lapsa al final i cau contra el Grup Barna (47-56)

El Petropintó ASFE es col·lapsa al final i cau contra el Grup Barna (47-56)

Operació tornada del cap de setmana: 12 quilòmetres de cua a la Catalunya central

Operació tornada del cap de setmana: 12 quilòmetres de cua a la Catalunya central

El CB Igualada debuta a Les Comes amb victòria (64-52)

El CB Igualada debuta a Les Comes amb victòria (64-52)

Culmina la diada castellera de Sant Miquel tot i l’ensurt d’una caiguda

Culmina la diada castellera de Sant Miquel tot i l’ensurt d’una caiguda

Més de 70 alumnes es posen a prova amb les mates a la UPC de Manresa

Més de 70 alumnes es posen a prova amb les mates a la UPC de Manresa

Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: "No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta"

Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: "No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta"

Marc Márquez trenca cinc anys de sequera i torna a ser el rei de MotoGP

Marc Márquez trenca cinc anys de sequera i torna a ser el rei de MotoGP
Tracking Pixel Contents