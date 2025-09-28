Operació tornada del cap de setmana: 12 quilòmetres de cua a la Catalunya central
La C-55 al Bages i la C-16 al Berguedà registren retencions aquest diumenge
L'operació tornada del cap de setmana ja es comença a notar a les diferents vies principals de la Catalunya central aquest diumenge. Aquest és un dels primers caps de setmana que molta gent a aprofitat per anar a les comarques interiors, sobretot per anar a buscar bolets. La C-55 al Bages i la C-16Berguedà ja presenten les primeres cues.
A les 17:30h, segns ha informat el Servei Català de Trànsit, hi ha fins a dotze quilòmetres de retencions a la regió. La carretera més afectada és la C-16 entre Bagà i Cercs, on hi ha fins a vuit quilòmetres de circulació amb congestió. A la C-55, entre Manresa i Castellgalí la circulació és molt lenta. En aquesta via s'acumulen fins a quatre quilòmetres de cua.
