Rescaten un grup d'escaladors en helicòpter al Bruc

Un dels afectats havia caigut i no podia continuar la pujada

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers

Núria León

Núria León

Manresa

Un grup d'escaladors ha hagut de ser rescatat aquest diumenge al matí al Bruc, a la zona de Montserrat. L'avís s'ha rebut a les 10.56h quan les persones afectades han avisat que estaven penjats en una paret i no podien seguir el recorregut, ni amunt ni avall.

Un dels escaladors ha caigut i ha resultat ferit d'una cama. Els Bombers de la Generalitat els ha rescatat amb un helicòpter GRAE i dues dotacions de terra. El ferit, que estava conscient i orientat, ha estat traslladat fins a l'heliport de Collbató on un helicòpter del SEM l'ha atès. La resta de companys han estat acompanyats pel cos fins a una zona segura i han seguit pel seu propi peu.

