Rescaten un grup d'escaladors en helicòpter al Bruc
Un dels afectats havia caigut i no podia continuar la pujada
Un grup d'escaladors ha hagut de ser rescatat aquest diumenge al matí al Bruc, a la zona de Montserrat. L'avís s'ha rebut a les 10.56h quan les persones afectades han avisat que estaven penjats en una paret i no podien seguir el recorregut, ni amunt ni avall.
Un dels escaladors ha caigut i ha resultat ferit d'una cama. Els Bombers de la Generalitat els ha rescatat amb un helicòpter GRAE i dues dotacions de terra. El ferit, que estava conscient i orientat, ha estat traslladat fins a l'heliport de Collbató on un helicòpter del SEM l'ha atès. La resta de companys han estat acompanyats pel cos fins a una zona segura i han seguit pel seu propi peu.
