Polèmica per la contenció d'una reclusa amb corretges a Brians 1
Espadaler diu que l'execució de la maniobra va ser "correcta", segons les investigacions
ACN
Polèmica per la immobilització amb corretges d'una reclusa a Brians I. La manera en què diversos funcionaris van contenir una interna el mes de desembre en aquesta presó ha acabat derivant diverses investigacions, una de la secretaria de Mesures Penals del departament de Justícia i una altra d'un jutjat d'instrucció de Martorell. En les imatges gravades per les càmeres de seguretat, que han sortit públicament a la llum aquest divendres al digital 'La Directa', es veu com diversos funcionaris la retenen de forma mecànica arran del seu comportament "conflictiu". Finalment, s'ha estimat que va seguir-se el protocol adequat.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha assegurat que la contenció mecànica d'una reclusa de la presó de Brians 1 el desembre passat i que aquest dilluns se n'ha publicat el vídeo és "correcta", segons la investigació interna i la d'un jutjat. El digital 'La Directa' ha publicat les imatges de dues càmeres de seguretat d'una cel·la de contenció on diversos funcionaris immobilitzen amb corretges una interna. Espadaler admet que les imatges poden fer "impressió" a qui no hi està acostumat, però les investigacions posteriors han determinat que es va fer seguint els protocols establerts. Tot i així, admet que cal reduir el número de contencions, tal com demana el Consell d'Europa.
El moments dels fets
Segons ha explicat Justícia a l'ACN, la contenció es va produir el passat 30 de desembre de 2024 i es va decretar arran del comportament "conflictiu" de la interna, que va "causar destrosses a la cel·la i s’havia fet amb un element punxant que atemptava contra la seva seguretat, la dels funcionaris i la dels altres interns".
Arran d’una queixa sobre aquests fets interposada davant la Síndica de Greuges, aquest òrgan va demanar informació a la Secretaria de Mesures Penals del departament. La Secretaria va dur a terme, en conseqüència, unes diligències informatives en les quals va recollir la informació necessària i les imatges de la contenció. Aquestes diligències es van arxivar en concloure que la contenció es va fer sense cap irregularitat, sense colpejar a la interna en cap moment i ajustant-se en tot moment als protocols i reglaments penitenciaris.
A més, un jutjat d’instrucció de Martorell va sol·licitar també les imatges per investigar els fets. Recentment, l’òrgan judicial ha comunicat l’arxivament dels fets per no observar-hi cap infracció penal.
La maniobra de contenció
En el vídeo es veu i se sent com tres funcionaris amb equip antidisturbis arrosseguen una presa emmanillada a l’esquena, amb el pit doblegat endavant i el cap cot fins a una sala de contencions mecàniques de la presó Brians 1. La tomben boca avall a la llitera i, des del primer moment, una carcellera li cobreix el cap amb una pantalla de plàstic. Ella crida de dolor perquè les manilles li fan mal. Era el 30 de desembre i durant més d’una hora i mitja, la presa va estar lligada amb corretges pels turmells, els canells i l’abdomen.
Quan li estan col·locant les fixacions entre vuit persones, un funcionari amb equip antidisturbis li pressiona la cama amb el genoll i la presa plora i crida de dolor. El carceller li respon que si oposa "resistència", hauran de "fer servir la força”, però ella li replica que no s’està resistint. Mentre dura la contenció, a les imatges completes, es pot veure en diverses ocasions com la presa plora i insisteix que està tranquil·la, però que no vol estar lligada ni dormir així. Mentre l’estan subjectant, la reclusa denuncia que li han pegat abans i una funcionària ho nega i li retreu que li han demanat que es tirés a terra i col·laborés: “Nosaltres treballem a demanda. Si tu col·labores, nosaltres treballem d’una manera. Si no col·labores, ens obligues a treballar d’una altra”.
Segons 'La Directa', un cop completament immobilitzada, abans de deixar-la sola a la cel·la, una metge li subministra una benzodiazepina sublingual sense retirar-li l’escut i, tot i que ella ho demana, no li donen aigua. Després de quinze minuts, algunes funcionàries tornen a entrar perquè fa estona que pateix un atac de tos i nàusees. Ella expressa que no pot més i es mostra angoixada quan li tornen a posar l’escut davant el rostre. Personal sanitari de la presó torna a subministrar-li medicació, en aquesta ocasió amb aigua.
Quan la presa fa més de mitja hora que està sola, insisteix que ja està tranquil·la i que vol anar a dormir a la seva cel·la, però ningú hi acudeix. Transcorreguts vint minuts, torna a fer-ho cridant: “Senyoreta. Que ja estic calmada. Vull anar a dormir. Prou, ostres. No vull estar aquí lligada, com un gos de merda. M’està fent mal”. A més del dolor de les corretges, també expressa que té fred, però no és fins al cap de mitja hora quan diversos entren per deslligar-la.
En una visita a Valls, Espadaler ha dit que la investigació ha determinat que l'actuació va ser "correcta" tot i que "impacti" a persones no avesades. Ha afegit que el Departament segueix compromès a reduir al mínim imprescindible el nombre de contencions, àmbit en el qual el sistema penitenciari català destaca negativament, segons les estadístiques.
Per la seva banda, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB ha criticat la contenció i ha recordat que es van produir poc després de la visita d'una comitiva del Consell d'Europa a les presons catalanes per revisar els protocols de contenció mecànica. Segons ha dit Iñaki Rivera a l'ACN, en les imatges s'evidencien diverses irregularitats, segons el seu criteri. Una d'elles és que diversos homes toquen el cos d'una dona, cosa que "sempre s'havia negat i és molt greu". També critica que hi hagi fins a set persones per reduir una reclusa.
Igualment, assegura que les imatges evidencien "molta violència" i "violència desproporcionada" cap a la dona, que "no dona cap signe d'alteració o resistència". Així, per exemple, critica que s'utilitzi un escut per immobilitzar el tronc de la dona, cosa especialment criticada pel comitè del Consell d'Europa.
L'OSPDH ha reenviat el vídeo al comitè de prevenció de la tortura del Consell d'Europa que van fer la visita a les presons catalanes.
Actuació fora de cap dubte
De la seva banda, el sindicat UGT presons ha considerat que l'acció "està fora de cap dubte" i es desenvolupa "a l'empara dels protocols i normatives corresponents". El sindicat ho atribueix a una qüestió "de seguretat" i ha denunciat la "filtració" de les imatges a la Secretaria de Mesures Penals.
Segons el sindicat, aquestes imatges "hauries d'estar curosament custodiades", per la qual cosa exigeix que es prenguin "les mesures necessàries" per "depurar les responsabilitats que calgui". En aquest sentit, indica que ha demanat a la Secretaria que insti el Departament de Justícia a perseguir els "possibles il·lícits legals que hagin comès els responsables de la filtració".
