Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
Alerten del risc per als agents que les plantes de cànnabis s’acumulin a l’exterior d’aquestes instal·lacions
Germán González
Els sindicats SAP-SME-FEPOL han denunciat que s’estan acumulant centenars de plantes de marihuana davant de la comissaria de les Borges Blanques després d’un operatiu en una zona boscosa de Lleida. En concret, consideren que la presència d’aquestes plantes “posa en risc la seguretat i la salut laboral dels agents” tal com “ha passat de manera recurrent en altres comissaries de tot el territori”.
En aquest sentit, lamenten que “les plantes acumulades han quedat dipositades fora dels contenidors destinats a l’emmagatzematge per falta d’espai, provocant greus problemes de salubritat”. Els sindicats afegeixen que existeixen “deficiències” en els protocols per eliminar aquesta marihuana, com ara la “manca de formació específica per al tall i transport de les plantes, absència d’equipament i protecció adequats, i procediments poc segurs per al trasllat i assecat de les plantes en dependències policials”.
“Catalunya ja s’ha convertit en un enclavament estratègic per al cultiu i distribució de marihuana, la qual cosa obliga els Mossos d’Esquadra a desplegar operatius cada vegada més freqüents i complexos”, recorden des de SAP-SME-FEPOL i afegeixen que “l’assecat i extracció de mostres suposa un risc addicional per a tot el personal que treballa” a les comissaries.
Per això, els sindicats reclamen que “el tall i transport de les plantes de cànnabis sigui realitzat per empreses de jardineria contractades”, així com que els jutjats facilitin “actuacions més ràpides i segures” davant de plantacions detectades, permetent la destrucció in situ i evitant així “el trasllat innecessari de grans quantitats de material vegetal”. “Les comissaries han de ser dependències policials i no assecadors de plantes de cànnabis”, remarquen els sindicats.
