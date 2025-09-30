La conductora d’un cotxe mor en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
Amb aquesta víctima són 112 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany
ACN
La conductora d'un cotxe ha mort aquest dimarts al migdia en un xoc frontal amb un camió a la carretera C-58, a Vacarisses (Vallès Occidental). Per causes que encara s’estan investigant, un cotxe i un camió han col·lidit frontalment cap a les 2 de la tarda al quilòmetre 28,2, a l'alçada de l'abocador de Cardús, i, a conseqüència de l’accident, la conductora del turisme ha mort. Quant a l’afectació viària, la C-58 es manté tallada i es desvia el trànsit per la C-16. Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Des de principi d'any, 112 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons el Servei Català del Trànsit. Entre les víctimes mortals cal destacar l'elevat nombre de motoristes: 34. Aquest col·lectiu és un dels que presenta més sinistralitat durant els últims anys, i periòdicament s’activen campanyes policials per a prevenir-la. Entre els usuaris més vulnerables, també cal destacar la mort d'onze vianants atropellats i quatre ciclistes a la xarxa de carreteres interurbana.
