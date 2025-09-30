Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Catalunya central, entre els llocs on s'ha detingut 412 multireincidents amb 2.000 antecedents en sis mesos

La policia també ha identificat unes 20.750 persones en una dotzena de dispositius

Pla Kanpai de Mossos al sud de Barcelona

Pla Kanpai de Mossos al sud de Barcelona / Mossos

G.G./REDACCIÓ

La dotzena de dispositius kanpai contra els multireincidents realitzats fins ara en 26 ciutats catalanes, principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona, han deixat 412 detinguts que sumen 1.880 antecedents. Així ho va explicar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una resposta a la sessió de control del Parlament a preguntes de representants d'ERC. Els Mossos d'Esquadra lideren aquests operatius, compten amb la col·laboració d'agents de les guàrdies urbanes i policies locals, Policia Nacional i vigilància privada i se centren en punts concorreguts, zones d'oci o àrees de transport. Diversos municipis de les comarques interiors formen part de la llista de llocs on han actuat les forces i cossos de seguretat.

En aquests dispositius, els agents han identificat 20.750 persones que sumen 41.745 antecedents, en la seva majoria per delictes de robatoris i furts. L'objectiu del pla kanpai, que va començar el 4 d'abril passat, és acabar amb els criminals que fan d'aquests delictes la seva forma de vida, per la qual cosa la policia redobla la pressió a tots els nivells per a evitar que continuïn actuant.

En el total dels dispositius plantejats fins ara en les diverses poblacions han participat més de 1.000 agents dels diversos cossos policials. Parlon remarca que aquest dispositiu ha permès disminuir el fenomen de la multireincidència. Entre els assoliments dels agents figura el fet que algunes bandes de delinqüents d'origen estranger hagin deixat d'actuar a Barcelona i s'hagin desplaçat a altres capitals europees.

