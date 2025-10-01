Atracaments simultanis a bancs de Girona i Juneda: clients lligats, tres detinguts i dos fugitius
Els Mossos han arrestat tres homes a la capital del Gironès i en busquen dos més a les Garrigues
Redacció / ACN
Empleats i clients lligats i Mossos d'Esquadra mobilitzats. L'escena s'ha repetit aquest dimecres en dues sucursals bancàries catalanes gairebé de forma paral·lela. En una d'elles, a Girona, la Policia Catalana ha aconseguit detenir els tres atracadors, mentre que en l'altra, a Juneda (Garrigues), els dos assaltants s'han escapat i s'ha activat el dispositiu gàbia per localitzar-los.
A la capital del Gironès, els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 48, 49 i 53 anys mentre atracaven una oficina situada al carrer d'Emili Grahit, a la cantonada amb el carrer de la Rutlla, al barri de l'Eixample. Faltaven cinc minuts per dos quarts de tres de la tarda quan els tres assaltants han entrat al banc amb la cara tapada i un treballador ha avisat el 112 dels fets.
Ràpidament, hi han anat patrulles de paisà i uniformades dels Mossos i de la Policia Municipal de Girona i quan els agents han aconseguit accedir a l'oficina, s'han trobat amb els tres homes amb la cara. També hi havia set persones entre treballadors i clients lligades, que els lladres havien retingut en el seu assalt. Cap d'ells ha resultat ferit.
Els Mossos han detingut els tres homes per un delicte de robatori amb violència i intimidació a una entitat bancària i el cas se l'ha quedat la Divisió d'Investigació Criminal de Girona.
Fuga amb els diners a les Garrigues
Pocs minuts abans, a Juneda, dues persones encaputxades han assaltat una altra oficina bancària. Segons han explicat fonts policials, els atracadors han entrat a l'establiment cap a les 2 del migdia, han lligat els empleats i han aconseguit escampar sense fer ferits.
La policia investiga si anaven armats i si les armes eren o no reals, així com també la quantitat de diners que haurien aconseguit robar. Els Mossos d’Esquadra han desplegat el dispositiu gàbia a les carreteres pròximes per mirar d’enxampar els atracadors.
