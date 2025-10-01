Detectats anuncis falsos a Facebook que prometen aconseguir una motxilla per 2 euros
Les publicacions provenen de perfils falsos que es fan passar per extreballadors de Decathlon amb l’objectiu de robar dades i diners
Redacció
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una campanya d’anuncis fraudulents a Facebook que promocionen una suposada oferta de motxilles de la marca The North Face per només dos euros. En concret, s’han detectat publicacions de perfils falsos que es fan passar per extreballadors de la botiga d’esports Decathlon. En aquesta estafa del fals extreballador, l’objectiu és enganyar els usuaris per obtenir les seves dades personals i bancàries.
Aquests perfils utilitzen imatges de les motxilles i tiquets de compra falsos amb el logotip de Decathlon per aparentar legitimitat, acompanyats de textos en què els suposats extreballadors fan veure que estan molt enfadats amb l’empresa i que tenen informació privilegiada, com per exemple “Me despidieron de Decathlon después de 8 años de trabajo […] Actualmente, en el sitio web de Decathlon, puedes conseguir una mochila The North Face Borealis casi gratis. Solo tienes que responder unas pocas preguntas sencillas. [...] La dirección siempre nos decía que no contáramos nada para que ellos pudieran aprovecharse, pero ahora ya no tengo motivos para callarme.”
Els anuncis inclouen enllaços que redirigeixen a pàgines web fraudulentes on es demana respondre una enquesta i dades personals i de la targeta bancària per completar la suposada compra. Fins i tot, pots triar el color de la motxilla que desitges. En realitat, es tracta d’una estafa en què els ciberdelinqüents faran servir les dades per robar diners, realitzar altres estafes o per vendre-les al mercat negre.
