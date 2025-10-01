28 anys després
La recerca d’un home per saber si el seu oncle era entre els immigrants morts a l'accident de Capmany de 1997
El jutjat de Figueres busca identificar Ahmed El-Hamdaoui entre els cinc cossos enterrats per evitar exhumacions
Redacció
El 16 de març de 1997 és una data que ha quedat marcada a la història de l’Alt Empordà. Aquell dia va tenir lloc un fet tràgic que encara avui recorden moltes persones: un camió que transportava divuit homes magribins en situació irregular va bolcar a Capmany i, com a conseqüència, onze persones van perdre la vida. En un principi, totes les víctimes eren "sense nom", és a dir, no es van poder identificar. Tanmateix, a poc a poc, es va anar posant nom a alguns dels morts, tot i que cinc d’ells, encara avui, continuen sense identificar. Ara, vint-i-vuit anys després, es podria posar identitat a un d’aquests cinc homes. Ibrahim el-Hamdaoui ha presentat un escrit per demanar que es comprovi si el seu oncle, Ahmed el-Hamdaoui —germà del seu pare—, és un dels cadàvers catalogats com a morts 2, 5, 8, 9 o 10 i enterrats al cementiri de Figueres.
Segons ha avançat El Punt Avui, el Jutjat d'Instrucció número 5 de Figueres, que va portar la investigació del cas, ha remès la petició al Jutjat Penal número 2 de Girona, responsable de la sentència inicial absolutòria. Aquesta resolució va ser posteriorment revocada per l'Audiència, que va condemnar Lakbir Aitsalah, l'organitzador del viatge, a tres anys de presó, després que es reformés el Codi Penal per corregir el buit legal existent i permetre castigar el tràfic il·legal de persones en trànsit o amb destinació a l'Estat espanyol.
L'objectiu principal és localitzar l'expedient, que inclou les fitxes elaborades per la Guàrdia Civil de totes les víctimes, amb les fotografies dels cossos, la roba i els objectes personals. Aquest material ha de servir per determinar si El-Hamdaoui —de qui es conserva una fotografia en vida— presenta coincidències físiques amb algun dels cinc cadàvers enterrats a Figueres. En cas que s'hi detectin coincidències, es podria evitar l'exhumació dels cinc cossos per a la realització de les proves d'ADN.
L'empremta biològica dels cossos sense identificar enterrats a Figueres no es conserva, ja que l'any 1997 encara no s'aplicaven les proves d'ADN en les investigacions forenses.
Un altre intent d'identificació
Val a dir que el 2018, una dona marroquina resident a Itàlia va comparèixer davant les autoritats perquè sospitava que el seu germà viatjava en el camió sinistrat. Malgrat tot, no va aportar més informació, de manera que no es va dur a terme cap exhumació ni cap investigació complementària.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya