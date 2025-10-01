Onze persones han mort a les carreteres de la regió des de principi d'any
A diferència de Catalunya, on hi ha hagut un lleuger repunt de la mortalitat, a les comarques centrals les víctimes s'han reduït fins a la meitat respecte a fa un any
Les carreteres de l'àmbit de cobertura d'aquest diari han registrat 11 víctimes mortals des de principi d'any, segons el darrer balanç del Servei Català del Trànsit. Es tracta d'una xifra que representa un descens significatiu respecte a l'any passat, quan durant el mateix període es van registrar 20 víctimes a la carretera.
Si bé a les comarques que cobreix aquest diari s'ha registrat un descens de gairebé la meitat (tot i que també s'ha de tenir en compte que els percentatges varien molt d'un any per l'altre perquè les xifres solen ser petites), en el conjunt de Catalunya hi ha hagut un repunt. Des de l'1 de gener fins al 30 de setembre d'enguany, 112 persones han mort en 104 accidents mortals, mentre que en el mateix període de l'any passat, van perdre la vida 99 persones en 93 sinistres mortals.
Si ho comparem amb el 2019 (any de referència per al compliment d'objectius marcats per Trànsit), quan van morir 136 persones en 129 sinistres, la reducció de la sinistralitat és del 17,6% respecte al 2019, i es compleixen els objectius del Pla de Seguretat Viària previst per l'SCT.
Pel que a ferits greus, al llarg d'aquests primers nou mesos, se n'han registrat 643, una xifra lleugerament superior als 626 del mateix període de l'any passat.
Vulnerables, 4 de cada 10 víctimes
A les comarques que cobreix aquest diari, les víctimes de trànsit considerades més vulnerables representen més de la meitat, tenint en compte que de les 11 víctimes, 5 eren motoristes i 1 era vianant.
En el cas de Catalunya, les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen més del 40% dels morts, concretament el 42,8% del total. En aquest sentit, 34 eren motoristes, 10 vianants i 4 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (34), tot i que n'han mort tres menys que l'any passat, i suposen el 30,4% del total de víctimes. Pel que fa a vianants (10) i ciclistes (4), n'han mort tres més i un més en comparació amb el 2024, respectivament.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l'SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d'usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d'aquests col·lectius. La resta de finats viatjaven en turisme (48), camió (9) i furgoneta (7).
Quant al tipus d'accidents, dels 104 sinistres mortals, 36 han estat accidents simples, 25 xocs frontals, 17 col·lisions laterals, 10 encalços i 11 atropellaments.
Pel que fa a les vies, les carreteres que de moment acumulen més morts són l'AP-7 (13), la C-58 (9), N-II (8) i l'A-2 (7), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12 ha registrat enguany 4 morts i la C-25, C-31 i C-16, 3 respectivament.
Augmenten les víctimes mortals entre els joves
Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, la franja que aglutina més morts és la de 55 a 64 anys (23), tot i que es manté la tendència enguany de més sinistralitat en les franges d'edat més joves, per sota dels 35 anys. Així, fins al 30 de setembre, 42 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, el 37,5% del total de morts, i 16 joves morts més que l'any passat (26). En concret, hi ha hagut 18 morts de 15 a 24 anys, 21 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys. D'altra banda, entre els 35 i els 54 anys han perdut la vida 30 persones, i 17 més a partir dels 65 anys.
Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, 54 han tingut lloc en dia feiner i els altres 58 en cap de setmana, festiu o vigília de festiu o operació especial.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya