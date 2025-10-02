EXCLUSIVA
L’assassí que va matar la seva dona i cobrava la seva pensió
David José Arellano es va escapar d’Espanya després de ser condemnat a 22 anys de presó per matar la seva dona, Valentina, a Collado Villalba (Madrid)
La Policia Nacional el va localitzar a Portugal aquest estiu. Va ser detingut i la investigació ha revelat que l’home cobrava mil euros al mes de pensió de viduïtat
Luis Rendueles
Va matar la seva dona, Valentina, a la seva casa de Collado Villalba (Madrid) la nit del 26 de maig del 2017. David José Arellano la va colpejar i la va asfixiar amb una bossa de plàstic al cap. La dona tenia 38 anys i una filla de sis. El 2023, l’home va ser condemnat a 22 anys de presó pel crim. I es va escapar.
La Secció de Localització de Fugitius de la Policia Nacional el va buscar en cases okupes i campionats de trial durant els últims dos anys. El mes de juliol passat, l’assassí va ser detingut en un taller clandestí a prop de Lisboa (Portugal).
Dues condemnes
David José Arellano havia sigut gairebé una obsessió per als investigadors del Grup II de Fugitius. Era un criminal amb sort. El 2020, després de ser detingut, jutjat, i condemnat per matar la Valentina, el judici es va declarar nul i va haver de repetir-se per la mala actuació d’un dels jurats. Va tornar a celebrar-se, amb un altre jurat, el juny del 2023 i Arellano va ser condemnat de nou, aquesta vegada a 22 anys de presó. Llavors es va escapar.
Des d’aleshores el buscaven. Primer, a diverses cases okupades de la serra de Madrid. Arellano havia passat temporades en dues i algunes informacions parlaven que podia estar ocult de nou en una altra.
Passió pels turbo
L’afició i passió de l’assassí, mecànic especialista en turbocompressors, els components que augmenten la potència del motor del cotxe, va ser una altra de les pistes principals per als policies. A la serra de Madrid van descobrir tres tallers clandestins amb treballadors que cobraven en negre. Però allà tampoc hi era Arellano.
Els agents de Fugitius van vigilar també diverses competicions de trial i motocròs, una altra de les passions de l’assassí de la Valentina. De fet, durant els judicis contra ell va mantenir que era innocent i que la nit del crim ell se n’havia anat de la casa familiar aviat, amb la seva dona adormida, per acudir a una ruta motera.
Al final, l’operació Turbo, com es va dir la caça de l’assassí de la Valentina, tindria èxit seguint la pista d’aquesta passió pels turbocompressors, un món molt especialitzat i reduït. Arellano era bo en el que feia, dels millors a Espanya. I els investigadors van vigilar mitja dotzena dels principals especialistes: les seves empreses, els seus amics, els seus coneguts... esperant que Arellano o la seva ombra contactessin amb algun d’ells.
Lewis Hamilton escriu
Així va ser com un tipus que firmava amb el nom de Lewis Hamilton (el pilot britànic de Fórmula 1) va començar a utilitzar una aplicació de compravenda de turbos. Les anàlisis de les IP dels ordinadors des d’on aquest tal Hamilton es connectava a l’aplicació per a apassionats del motor van revelar que ho feia des dels afores de Lisboa, a Portugal.
Els investigadors de la Policia Nacional van comprovar que Lewis Hamilton apareixia també a Wallapop. El mes de juliol passat, agents de la policia portuguesa van rebre la informació dels seus col·legues espanyols i van acudir a un taller clandestí de turbos a Seixal, a prop de Lisboa. Allà van detenir David Arellano. Al costat d’ell hi havia el seu aprenent al taller, un ciutadà angolès que va dir anomenar-se... Lewis Hamilton.
Dues pensions
Arellano, que ara té 57 anys, n’ha passat gairebé dos fugint de la justícia. Fa més de vuit que va matar la seva dona. Arran de la seva detenció, la Policia ha esbrinat com ha viscut durant aquest temps. Guanyava uns diners dedicats a la seva passió, els turbo. Però a més, els primers dies de mes, l’assassí rebia un pagament d’una mica més de mil euros. Ho feia el mateix dia que la seva filla, que ara té 14 anys i viu lluny d'ell, rebia un ingrés d’uns dos-cents euros.
La investigació ha revelat que aquests diners mensuals corresponen al cobrament per dues pensions. Segons les fonts consultades per aquest mitjà, la menor d’edat estaria rebent, amb justícia, la pensió d’orfandat que li correspon per la mort de la seva mare. I el seu pare, l’assassí, hauria estat cobrant la pensió de viduïtat per la dona a qui ell mateix va matar.
Altres assassins
Altres assassins de dones van cobrar durant anys la pensió de viduïtat a Espanya. El diari Faro de Vigo, de Prensa Ibérica, va revelar el 2011 el cas de Nemesio Pisonero, un professor que va assassinar el 1998 la seva dona i el seu fill a Laguna de Duero (Valladolid) i que va cobrar durant 13 anys la pensió de viduïtat de la seva dona, i víctima.
Per evitar que es repetissin casos com aquest, el 2015 es va fer una reforma legal que prohibia expressament a condemnats per homicidi o assassinat cobrar la pensió de viduïtat de les seves víctimes. La prohibició s’ampliava fins i tot a persones que estiguessin imputades mentre els tribunals resolguessin els seus casos.
La vídua negra
Així, el 2018 la Seguretat Social va retirar d’ofici la pensió de viduïtat que estava cobrant María Jesús Moreno, àlies Maje, la vídua negra de València, llavors a la presó a l’espera de judici i acusada d’ordenar el crim del seu marit. La dona va demanar cobrar la pensió dos mesos després de l’assassinat del seu marit, Antonio Navarro. Des d’aleshores rebia 1.137,08 euros al mes.
Ningú sap què ha passat amb l’assassí de Valentina Chirac perquè l’home continués cobrant fins que va ser detingut. Molt possiblement es tractés, segons les fonts consultades, d’un error de comunicació entre administracions. Si ningú ha solucionat aquesta sentència després de la detenció i l’ingrés a la presó de David Arellano, aquests dies cobrarà de nou la pensió corresponent al mes d’octubre.
