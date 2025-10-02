Interior
Catalunya va imposar més de mil multes per portar armes blanques en els primers mesos d’execució del pla Daga
Els robatoris amb violència són els delictes en què es mostren més ganivets i navalles
Germán González
En els primers nou mesos de funcionament del pla Daga, entre l’1 de setembre de l’any passat i el 9 de juny del 2025, el Departament d’Interior ha iniciat 6.397 expedients sancionadors en matèria de tinença i ús o exhibició d’armes blanques i objectes perillosos a la via pública. D’aquests expedients s’ha dictat una resolució sancionadora en 1.034 casos contra la persona denunciada. Aquestes sancions poden ser recurribles, per la qual cosa no totes s’han cobrat. Les infraccions administratives lleus i greus poden arribar als 6.000 euros
Dins d’aquesta xifra, Interior no compta els multats que van pagar abans d’acabar el procés administratiu, per la qual cosa la quantitat de diners recaptats per portar armes blanques al carrer serà més alta que l’obtingut amb les més de mil sancions una vegada s’executin. El 9 de juny quedaven 8.665 expedients per finalitzar. Les infraccions per portar armes suposen el 15% del total que tramita el Departament d’Interior corresponents a vulneracions de la llei de Seguretat Ciutadana.
Per agilitar la tramitació d’aquestes sancions el Departament d’Interior va reforçar a tot Catalunya els seus serveis territorials i en la majoria de llocs es va duplicar el personal, fins i tot a Barcelona que compta amb 13 tècnics i 17 persones de suport. En total una cinquantena de persones, entre personal adscrit i de reforç, tramiten actualment aquests expedients sancionadors.
3.550 incidents amb arma blanca
En una pregunta parlamentària, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha informat que entre l’1 de setembre, data d’inici del pla Daga, i l’1 de juny del 2025 s’han requisat 10.207 armes blanques. D’aquestes, 8.464 van ser per infracció administrativa i la resta penals. A més, els Mossos van fer137.567 identificacions de persones i 20.888 vehicles en els operatius específics del pla Daga en llocs freqüentats, zones d’oci i transport públic.
A més, en els primers nou mesos d’aquestes actuacions contra la tinença o exhibició d’armes blanques, els Mossos d’Esquadra han atès 3.550 incidents a tot Catalunya per mostrar ganivets, navalles i altres objectes perillosos. Els delictes més habituals amb aquest tipus d’armes són robatoris amb violència o intimidació (24% dels fets), agressions entre persones (21%), les amenaces i coaccions (17%), persones que causen inseguretat (8%) o baralles en espai públic (8%) i els problemes amb clients en establiments que es posen violents (2%).
La majoria d’incidents, 1577, van tenir lloc a Barcelona, seguit de la Regió Metropolitana Sud, 736, la Nord, 596, Girona, 495, Tarragona, 383, comarques centrals, 245, Lleida, 209, Terres de l’Ebre, 67, i Pirineu Occidental, 26.
