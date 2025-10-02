INVESTIGACIÓ
Detingut un jove marroquí per l’assassinat de l’historiador d’Almeria
El cadàver d’Antonio Campos, de 54 anys, va ser trobat dins del maleter del seu cotxe en un polígon d’El Ejido, lligat i amb múltiples cops, dilluns passat a la matinada
La seva família havia denunciat la seva desaparició. La Guàrdia Civil ha arrestat un jove de 22 anys pel crim
Vanesa Lozano
La Guàrdia Civil ja ha detingut una persona per l’assassinat d’Antonio Campos, un historiador i funcionari municipal de Berja (Almeria) de 54 anys el cadàver del qual va ser trobat dins del maleter del seu cotxe, lligat i amb múltiples cops, la matinada de dilluns passat, en un polígon d’El Ejido.
Segons ha sabut el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, es tracta d’un jove marroquí de 22 anys.
Un viatge a Granada
La família d’Antonio Campos havia denunciat la seva desaparició hores abans. El van veure per última vegada dissabte a la nit, quan l’home va sortir de casa amb el seu cotxe, un Volkswagen Passat de color blanc. Tenia previst viatjar a Granada, on al dia següent havia quedat amb un amic per veure una processó. Però mai hi va arribar.
La Guàrdia Civil va trobar el seu vehicle a uns vint quilòmetres de casa seva, en una zona industrial. Els agents de la Comandància d’Almeria han reconstruït els últims passos d’Antonio, han analitzat minuciosament el seu cotxe, a la recerca d’empremtes o proves que conduïssin a l’assassí de l’historiador.
Havia quedat amb algú?
També han repassat les gravacions de les càmeres de seguretat ubicades a la zona i investigat les antenes de telefonia per esbrinar si la víctima havia quedat amb algú aquella nit, si va enviar o va rebre alguna trucada o missatge que el fes desplaçar-se fins a El Ejido.
Antonio Campos era molt conegut i estimat en els cercles culturals i confrares de la seva província, on havia treballat en diferents projectes per a la preservació del patrimoni local. Els seus familiars i amics no s’explicaven els fets i asseguraven que l’home no tenia enemics ni problemes coneguts amb ningú.
