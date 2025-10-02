Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos detenen un home per la mort de la seva germana a Sant Joan Despí

Eren persones d'edat avançada que haurien tingut una baralla pels volts de les 10 h del matí

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible / Blanca Blay

ACN

Sant Joan Despí

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 78 anys a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) presumptament relacionat amb la mort de la seva germana. Els fets han passat a l'interior d'un habitatge, al centre de la població, pels volts de les 10 hores arran d'una baralla.

Quan la policia s'ha adreçat al lloc ha trobat el cos sense vida de la dona, que presentava signes de violència, així com el presumpte agressor, que ha quedat detingut. La investigació del cas va a càrrec de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra.

