Alerta policial
Bandes de delinqüents s’instal·len en polígons de localitats petites a prop de Barcelona
Naus industrials en zones semiabandonades acullen plantacions de marihuana o productes robats com cotxes d’alta gamma
Germán González
Els delinqüents prefereixen ser discrets per cometre les seves activitats il·legals. Qualsevol negoci il·lícit necessita un lloc despoblat, ben comunicat, que no causi molèsties a l’entorn i que permeti als criminals establir-se sense aixecar sospites ni sentir la pressió policial. La Policia Nacional ha detectat que cada vegada més hi ha bandes que s’instal·len a petites localitats pròximes a Barcelona. Ho fan principalment en polígons industrials semiabandonats per la crisi econòmica que tenen naus disponibles i que amb un accés fàcil cap a autopistes i carreteres.
L’inspector en cap de la comissaria de Sant Adrià de Besòs de la Policia Nacional Carlos Panizo explica que moltes organitzacions se senten impunes en aquestes zones poc poblades al considerar que no estan controlades i la pressió policial és menor. No obstant, gràcies a la col·laboració amb policies locals i les alertes per alts consums de les companyies de subministraments com l’electricitat, la policia els detecta.
És llavors quan obren investigacions relacionades les persones que operen en aquestes naus industrials. «Quan les policies locals detecten una anomalia que fa saltar les alarmes ens ho comuniquen perquè indaguem», explica l’inspector en cap.
En la majoria de casos els agents es troben plantacions de marihuana amagades en aquestes naus amb sofisticats sistemes d’il·luminació i regadiu perquè creixin els cultius, ja que al no haver-hi residents a prop ningú es queixa del soroll o l’olor. També s’han descobert que aquestes naus industrials serveixen com a magatzems per ocultar objectes robats destinats a la venda, cosa que suposa un delicte de receptació.
Cinc cotxes robats
És el que van detectar des de la Brigada de Policia Judicial de la comissaria de Sant Adrià de Besòs de la Policia Nacional quan van trobar cinc vehicles d’alta gamma en una nau de Lliçà de Vall fa unes setmanes. Els cotxes havien sigut robats de França, Girona, Lloret de Mar, Pineda de Mar i Sant Feliu de Guíxols i tenen un valor aproximat al mercat de 200.000 euros.
La investigació va començar després que la Policia Local de Lliçà de Vall advertís a la Policia Nacional que havia aparegut un cotxe d’alta gamma en una nau de la localitat. Després de contactar amb una empresa de seguretat privada que s’encarrega de la geolocalització d’aquest tipus de vehicles es va descobrir que havia sigut robat a França.
Va ser llavors quan agents de la comissaria de Sant Adrià de Besòs de la Policia Nacional es van dedicar a vigilar la nau en la qual va aparèixer el cotxe mentre que es tractava d’identificar la persona que l’arrendava.
Després de localitzar-lo els policies van entrar a la nau i van descobrir que hi havia quatre cotxes robats més en poblacions catalanes. Per això, van detenir l’arrendador per la seva possible vinculació amb aquestes sostraccions. La investigació continua oberta per identificar la resta de sospitosos de pertànyer a aquesta organització criminal.
«Refredament i ocultació»
Els responsables d’aquesta investigació assenyalen que les bandes dedicades a robar cotxes per després vendre’ls funcionen amb un sistema específic per fases, que va des de la sostracció inicial (que pot ser per encàrrec) fins a l’entrega del vehicle o el seu possible desballestament final per a la seva venda per peces.
La Policia Nacional remarca que els cinc cotxes trobats a Lliçà de Vall estaven a la coneguda «fase de refredament i ocultació». En concret els lladres miraven d’evitar la detecció immediata dels vehicles recentment sostrets per impedir que els continuïn buscant.
Durant aquest procés, els criminals identifiquen sistemes de seguiment que pot portar el vehicle mentre es preparen documents falsos, com permisos de circulació i targetes d'inspecció tècnica, perquè es pugui moure el cotxe pel país sense aixecar sospites.
Els investigadors recorden que els delinqüents solen utilitzar la denominada com a tècnica de «maquillatge» o encunyat, consistent a modificar el nombre de xassís (VIN) perquè no coincideixi amb el vehicle original. D’aquesta manera, el cotxe està preparat per al lliurament.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris