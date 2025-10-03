Per motius de seguretat
Tall d'electricitat en un conegut festival de cervesa a Catalunya en detectar un enganxament il·legal
La companyia procedeix a la paralització del subministrament en identificar una punxada a l’aparcament de la comissaria de Policia Local
Manuel Arenas
La companyia Endesa ha procedit al tall de l’electricitat de l’Oktoberfest de Santa Susanna (Maresme) al detectar un enganxament il·legal a les instal·lacions de l’esdeveniment municipal. L’acció de la subministradora contra el frau elèctric al municipi de 4.000 habitants s’ha produït entre les 12.00 h i les 13.00 h d’aquest 3 d’octubre. Als tècnics d’Endesa els han acompanyat en l’operatiu agents policials.
L’inici de l’esdeveniment de cervesa i música en viu, comunicat a les xarxes socials com «el festival bavarès del Maresme», estava previst per a aquest dissabte 4 d’agost. Fonts d’Endesa confirmen que la punxada il·legal s’ha identificat a l’aparcament de la comissaria de Policia Local de Santa Susanna, una immediació municipal.
Els tècnics han desconnectat per motius de seguretat l’enganxament amb una intervenció en el corresponent armari de distribució urbana, on s’han assegurat que la punxada es produïa a través d’una connexió directa a la infraestructura i sense contracte.
L’Oktoberfest del Maresme s’ha consolidat com a cita anual a la comarca. El seu origen es remunta als anys vuitanta, quan la gran afluència de turistes alemanys a la zona durant el mes d’octubre va inspirar la idea d’importar la tradició. L’accent de l’esdeveniment està en l’oferta gastronòmica de cuina alemanya com salsitxes, els pretzels, la kartoffelsalat o el chucrut, acompanyat amb cerveses nacionals i importades.
Un frau total de 490 gigawatts-hora a Catalunya el 2024
Endesa estima que, del total de frau elèctric que es produeix a Catalunya, un 33% és per plantacions de marihuana. El segon bloc destacable de frau està vinculat amb tres sectors: indústria, turisme i comerç. El tercer àmbit originari del frau és el del dels habitatges particulars. La companyia no disposa de les proporcions concretes que cada sector representa sobre el total del frau.
El 2024 es van defraudar un total de 490 gigawatts-hora (GWh) d’energia a Catalunya –un GWh equival a un milió de quilowatts-hora (kWh)–. dels quals 162 GWh van correspondre a plantacions de marihuana. Si bé el total d’energia robada va créixer un 37,6% entre el 2023 i el 2024, la tendència quant a la marihuana és d’estabilització. Endesa gestiona el 95% del mercat elèctric català.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris