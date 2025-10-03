Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tall d'electricitat en un conegut festival de cervesa a Catalunya en detectar un enganxament il·legal

La companyia procedeix a la paralització del subministrament en identificar una punxada a l’aparcament de la comissaria de Policia Local

Operació d’Endesa a l’Oktoberfest de Santa Susanna (Maresme)

Operació d'Endesa a l'Oktoberfest de Santa Susanna (Maresme)

Manuel Arenas

Barcelona

La companyia Endesa ha procedit al tall de l’electricitat de l’Oktoberfest de Santa Susanna (Maresme) al detectar un enganxament il·legal a les instal·lacions de l’esdeveniment municipal. L’acció de la subministradora contra el frau elèctric al municipi de 4.000 habitants s’ha produït entre les 12.00 h i les 13.00 h d’aquest 3 d’octubre. Als tècnics d’Endesa els han acompanyat en l’operatiu agents policials.

L’inici de l’esdeveniment de cervesa i música en viu, comunicat a les xarxes socials com «el festival bavarès del Maresme», estava previst per a aquest dissabte 4 d’agost. Fonts d’Endesa confirmen que la punxada il·legal s’ha identificat a l’aparcament de la comissaria de Policia Local de Santa Susanna, una immediació municipal.

Els tècnics han desconnectat per motius de seguretat l’enganxament amb una intervenció en el corresponent armari de distribució urbana, on s’han assegurat que la punxada es produïa a través d’una connexió directa a la infraestructura i sense contracte.

