Els GRAE rescaten amb helicòpter un excursionista que feia la ruta de la Roca Foradada de Montserrat
El grup especial del cos de Bombers ha evacuat l'accidentat mitjançant un gruatge per traslladar-lo fins a la ubicació on els esperava l'ambulància
El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha hagut d'intervenir aquest migdia en el rescat amb helicòpter d'un excursionista que s'havia lesionat mentre feia la ruta de la Roca Foradada, al massís de Montserrat. La persona evacuada s'hauria fet mal a l'inici del darrer tram del recorregut, quan es comença a requerir l'ús de les cordes subjectes a la roca per pujar fins a l'emblemàtic punt de la muntanya.
El cos ha rebut l'avís poc abans d'un quart de tres del migdia (14.12 h.) i ràpidament s'ha optat per activar el grup d'actuacions especials a causa de la dificultat d'accés a l'espai on es trobava la parella que els alertava. Una vegada han estat localitzats, s'ha procedit amb l'evacuació mitjançant la tècnica de gruatge. Una vegada immobilitzada la zona del turmell, la que generava malestar a l'alertant, se l'ha traslladat fins al punt on esperava una ambulància per traslladar-lo a un centre hospitalari.
Un avís obert
En paral·lel a aquesta actuació, el cos de Bombers ha rebut un altre avís a la zona de Montserrat. Aquesta vegada, però, al vessant oposat. Un grup d'excursionistes s'hauria perdut una mica més avall del cim del Montgròs, quan ja havien completat l'ascensió i es disposaven a tornar al lloc on l'havien iniciada. Tots els membres del grup es troben bé. És per això que des del cos s'ha optat per intentar tornar-los a orientar mitjançant el contacte per via telefònica.
