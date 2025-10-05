La febre dels bolets complica l'operació tornada del cap de setmana a la C-16 i la C-55
La C-16 presenta aturades des de la Nou de Berguedà fins a Cercs
La C-55 té retencions de Manresa a Castellgalí
L'operació tornada del cap de setmana, marcada pel furor dels bolets, està dificultant la circulació a la principal via del Berguedà, la C-16 i la del Bages, la C-55. Aquest diumenge a la tarda ja es comencen a registrar les primeres cues, que acumulen fins a disset quilòmetres de retencions a la comarca.
El tram més afectat és el de la Nou de Berguedà fins a Bagà amb fins a 8,5 quilòmetres de cua. També comencen a notar-se les primeres retencions arribant a Cercs i fins a Berga, amb un total de 4,5 quilòmetres afectats.
A la C-55, entre Manresa i Castellgalí, en direcció Barcelona, s'acumulen a les 17:30h de la tarda fins a quatre quilòmetres de cua.
Segon diumenge de cues
L'arribada de la tardor ha provocat el segon diumenge de cues a la C-16 i, posteriorment, a la C-55. És habitual durant aquestes èpoques de l'any, que la gent va a buscar bolets, hi hagi retencions en aquests punts de la Catalunya central. De fet, aquest cap de setmana són moltes les persones que s'han apropat el Pirineu i pre Pirineu per assistir a actes com el concurs de bolets o la Festa del Bolet de Berga.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»