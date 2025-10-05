Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La febre dels bolets complica l'operació tornada del cap de setmana a la C-16 i la C-55

La C-16 presenta aturades des de la Nou de Berguedà fins a Cercs

La C-55 té retencions de Manresa a Castellgalí

Retencions a la C-55, a Castellgalí

Retencions a la C-55, a Castellgalí / Trànsit

L'operació tornada del cap de setmana, marcada pel furor dels bolets, està dificultant la circulació a la principal via del Berguedà, la C-16 i la del Bages, la C-55. Aquest diumenge a la tarda ja es comencen a registrar les primeres cues, que acumulen fins a disset quilòmetres de retencions a la comarca.

El tram més afectat és el de la Nou de Berguedà fins a Bagà amb fins a 8,5 quilòmetres de cua. També comencen a notar-se les primeres retencions arribant a Cercs i fins a Berga, amb un total de 4,5 quilòmetres afectats.

A la C-55, entre Manresa i Castellgalí, en direcció Barcelona, s'acumulen a les 17:30h de la tarda fins a quatre quilòmetres de cua.

Segon diumenge de cues

L'arribada de la tardor ha provocat el segon diumenge de cues a la C-16 i, posteriorment, a la C-55. És habitual durant aquestes èpoques de l'any, que la gent va a buscar bolets, hi hagi retencions en aquests punts de la Catalunya central. De fet, aquest cap de setmana són moltes les persones que s'han apropat el Pirineu i pre Pirineu per assistir a actes com el concurs de bolets o la Festa del Bolet de Berga.

