Enxampats in fraganti quan intentaven robar la càrrega d'un camió a l'AP-7

Els Mossos d’Esquadra detenen quatre lladres i en sorprenen un al remolc amb guants, una llanterna i un cúter

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Capmany

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes mentre intentaven sostreure la càrrega d’un camió estacionat a l’àrea de descans de Capmany, a l'Alt Empordà. Els presumptes lladres tenen edats compreses entre els 21 i els 39 anys i van acabar acusats d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle. Tots tenen antecedents policials.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada del 3 d'octubre a l’àrea de descans de Capmany, situada al punt quilomètric 11,5 de l’AP-7. En aquell moment, una patrulla de la comissaria de la Jonquera realitzava un servei de patrullatge preventiu per la zona i durant la ronda, els agents van observar un vehicle amb tres ocupants aturat a l’àrea de descans, estacionat just darrere del remolc d’un camió.

De manera immediata, els Mossos s’hi van acostar silenciosament i van sorprendre un individu dins del remolc del camió. L’home duia guants de treball, una llanterna i un cúter, i estava revisant la mercaderia. Els agents van identificar els tres ocupants del vehicle i, durant l’escorcoll, van localitzar la documentació i el telèfon mòbil de l’home que es trobava dins del remolc. A més, van intervenir un ganivet que es trobava dins del turisme. Finalment, els quatre homes van ser detinguts pels fets, informa el cos policial.

Aquest tipus de lladres, coneguts popularment com a “teloners”, es caracteritzen per intentar sostreure la càrrega de camions en àrees de descans o durant la seva aturada. Actuen principalment durant la nit, aprofitant la foscor i la poca vigilància per obrir o forçar les cortines o la part posterior dels remolcs i sostreure mercaderies de valor. Aquest modus operandi és habitual en zones de trànsit intens de camions com l'autopista AP-7.

