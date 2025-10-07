Un brot de xarampió en una família antivacunes del Garraf fa activar protocols de Slaut i provoca vuit contagis
Entre els afectats hi ha diversos membres de la mateixa família
ACN
El Departament de Salut ha informat de la detecció d'un brot de xarampió al Garraf amb vuit contagiats, sis dels quals persones sense vacunar. Els casos s'han notificat d'una el setembre. El primer cas va iniciar símptomes el dia 4 d'aquell mes i els darrers casos el 29. Salut indica que el brot continua actiu. Fonts del Departament indiquen, alhora, que entre els afectats hi ha diversos membres de la mateixa família. La majoria dels casos tenen entre 7 i 44 anys amb predomini d'adolescents i joves adults. Tres afectats han requerit ingrés hospitalari, dos dels quals van ser donats d'alta i un tercer continua ingressat però per un procés independent no relacionat amb la malaltia.
Segons Salut, aquests casos, amb relació epidemiològica entre ells, van afectar diversos àmbits: familiar, centres assistencials, a més de diversos entorns comunitaris, de lleure i universitaris. Com a conseqüència, s'han produït exposicions a altres persones i actualment l'estudi del brot abasta un centenar d'individus.
El Departament de Salut subratlla que aquestes persones han estat contactades des del Servei de Vigilància Territorial per explicar-los les mesures de contenció del brot, així com que continuen en seguiment per evitar la disseminació de la malaltia.
La mateixa font indica que l'esdeveniment actual, amb diversos afectats, la majoria no immunitzats, de mobilitat i interacció social "elevades", i amb un nombre d'exposicions també elevat en diferents espais on hi concorren nombroses persones, provoca que el risc de disseminació en aquesta zona sigui "alt".
Davant d'aquesta situació, Salut Pública ha valorat 315 contactes i ha donat indicacions a un centenar de persones, dins les actuacions per controlar la disseminació de la malaltia.
Un 110% més que el 2024
Pel que fa a la situació general de la malaltia a Catalunya, fins al 3 d'octubres s'han confirmat 71 casos de xarampió, un 110% més que el 2024, quan n'hi va haver 34. El 58% dels casos tenien entre 16 i 45 anys, mentre que el 21% (15 casos) en tenen menys de 5. Els afectats són 47 homes (66%) i 24 dones (34%). La majoria dels casos no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta.
El xarampió és una malaltia vírica molt contagiosa que comença amb símptomes similars als d'un refredat per passar a generar una erupció vermellosa característica que s'inicia al cap i es va estenent a la resta del cos.
Pot ser greu especialment en infants, persones immunodeprimides, embarassades i en adults o persones amb dèficits nutricionals no vacunades. En alguns casos pot ser mortal.
Salut recorda que per prevenir l'afecció es disposa d'una vacuna combinada "molt eficaç i segura." La vacunació està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques per a tots els infants als 12 mesos i als 3 anys (es posa junt amb les vacunes de la rubèola i les galteres, la triple vírica). Addicionalment, també se'n recomana la vacunació a totes les persones adultes que no estan vacunades o que no hagin patit la malaltia.
La mateixa font recorda que la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i d'altres organismes internacionals amb relació a la vacunació contra el xarampió per tal d'assolir la protecció comunitària és aconseguir una cobertura vacunal del 95%.
A Catalunya, la cobertura de vacunació l'any 2024 amb una dosi als infants de dos anys va ser del 95,8%, i amb dues dosis als quatre anys, del 90,2%, de tal manera que la taxa als cinc anys era del 92,7%, segons dades del Departament.
