Condemnat a 15 anys l'home que va disparar un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
L'Audiència conclou que va intentar assassinar la víctima "per sorpresa" amb una escopeta mentre era al galliner
Regió7 / ACN
L'Audiència de Girona ha condemnat a una pena de 15 anys de presó i 1 dia l'home que es va atrinxerar en un mas de Les Llosses (Ripollès) i va disparar Nil Anselmo, regidor i fill de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, i dos mossos. El cas es remunta al 14 de juny del 2023.
El tribunal conclou que el processat, Mustapha Ahayk, va intentar assassinar Anselmo "per sorpresa" amb una escopeta mentre era al galliner. I que més tard, quan els efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI) van envoltar la masia i hi van entrar, l'acusat els va dir que d'allà en sortiria "dins un taüt" i va obrir foc contra dos mossos. La sentència el condemna per temptativa d'assassinat, atemptat agreujat contra agents de l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes. Ahayk s'enfrontava a 44 anys de presó.
El cas que ara la Secció Tercera de l'Audiència ha sentenciat deriva d'una mala relació entre veïns. L'acusat, que ara té 67 anys, vivia "en precari" al mas Les Lloberes de Baix. Durant anys, la llogatera d'una altra masia que estava a uns 50 metres -Les Lloberes de Dalt- havia permès que xuclés l'electricitat, a canvi de fer-li tasques de manteniment a casa seva.
La situació, però, va fer un tomb a partir del 2020. Aleshores, segons recull la sentència, Les Lloberes de Dalt va canviar de mans i va passar a ser propietat de la mercantil Natural Science Food SL. Els nous amos no van renovar el contracte a la llogatera i, en lloc seu, a la masia hi va anar a viure Anselmo amb la parella.
L'Audiència recull que, a partir del moment en què li van dir que no podia continuar agafant electricitat, "la relació veïnal va degenerar de manera progressiva". I que Ahayk va acusar la parella de tota una sèrie de conductes "intrusives i d'assetjament" (com ara entrar a casa seva o enverinar-li l'aigua) que "no han pogut ser acreditades", i que van derivar fins i tot en "amenaces de mort" de l'acusat als seus veïns.
L'intent d'assassinat va passar a primera hora del 14 de juny del 2023. Aquell dia, cap a dos quarts de nou del matí, la sentència recull que el processat va disparar contra el seu veí amb una escopeta de cacera. Ho va fer aprofitant que era al galliner, "per sorpresa i sense que hi hagués cap discussió ni paraula prèvia". La víctima va rebre fins a 67 impactes de perdigons a diferents parts del cos (com la cara, el tòrax, l'abdomen i les espatlles).
El veí va poder refugiar-se a casa seva i, des d'allà, ell i la seva parella van alertar el 112. L'acusat es va atrinxerar dins el mas Les Lloberes de Baix, i quan els mossos hi van arribar, els va dir que sortiria d'allà "dins un taüt" i va amenaçar amb disparar-los si accedien a la casa.
Contra dos policies
La policia va haver d'activar agents del GEI que, després de negociar durant hores amb Ahayk, i veure que no deposava l'actitud, van entrar dins la casa cap a les dues de la tarda per reduir-lo. Va ser durant la intervenció quan el processat va disparar contra dos dels policies -que van patir lesions lleus- amb l'escopeta de cacera. Ahayk no tenia llicència ni permís d'armes.
El cas va arribar a judici a mitjans de maig a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona. Davant del tribunal, l'acusat es va acollir al seu dret a no declarar. La fiscalia va demanar per a ell una pena global de 30 anys de presó, que l'acusació particular va elevar a 44.
La defensa, exercida per l'advocat Benet Salellas, va demanar que se li apliqués un eximent complert per trastorn mental o por insuperable. El lletrat sostenia que Ahayk tenia afectades les capacitats mentals, perquè se l'havia sotmès a un assetjament immobiliari (ja que la mateixa empresa havia anat comprant les masies de la zona, no havia renovat els contractes a llogaters que feia més de vint anys que hi vivien, i l'acusat era l'últim que hi quedava).
"Per sorpresa, sobtat i fulgurant"
A l'hora de dictar sentència, el tribunal analitza la declaració de la víctima, dels mossos i dels diferents testimonis i conclou que "sense cap mena de dubte" el processat va disparar contra el seu veí i els dos agents del GEI després d'atrinxerar-se. Subratlla, a més, que en el cas del veí, Mustapha Ahaky tenia una "clara intenció de matar-lo" perquè li va engegar els trets amb un "atac per sorpresa, sobtat i fulgurant".
Pel que fa a l'estat mental del processat, el tribunal descarta l'eximent complert. I conclou, en base a un dels informes psiquiàtrics, que aquell dia Ahayk tenia "una afectació lleu de les seves capacitats arran de la ideació (paranoia) que presentava". Entre d'altres, perquè creia que era víctima "d'una maquinació externa per fer-lo fora de casa".
Ara bé, l'Audiència de Girona sí que conclou que, en cap cas, l'acusat va patir un brot psicòtic, perquè quan es va atrinxerar al mas i parlava amb els mossos, "era conscient del què havia fet" -disparar contra el veí- i "mantenia la percepció de la realitat". Per això, el tribunal li estima una atenuant simple d'alteració psíquica.
15 anys i 1 dia
La sentència condemna Mustapha Ahayk a una pena global de 15 anys i 1 dia de presó per un delicte de temptativa d'assassinat, dos delictes d'atemptat contra agent de l'autoritat agreujats amb l'ús d'arma de foc en concurs amb dos delictes de lesions lleus, i un delicte de tinença il·lícita d'armes. En el cas de la temptativa d'assassinat, a l'hora de fixar la condemna, la sentència estima al processat l'atenuant simple d'alteració psíquica.
A més de la pena de presó, el tribunal també li imposa pagar una multa de 360 euros i li prohibeix acostar-se a menys de 100 metres del seu antic veí durant un termini de 12 anys.
En matèria de responsabilitat civil, Mustapha Ahayk haurà de pagar una indemnització de 8.200 euros (dels quals 7.000 són per al veí, i la resta per als dos mossos contra qui va disparar l'escopeta). La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un termini de deu dies. L'advocat de la defensa, Benet Salellas, ja ha anunciat que l'interposarà.
