Successos
El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir
La Guàrdia Civil intervé 7.560 productes que suposaven un risc per a la salut dels compradors en una botiga de Las Palmas de Gran Canària
Carlota Barcala
Són especialistes en «marisc congelat i productes secs». Així s’anuncia, en grafia xinesa i espanyola, un supermercat asiàtic ubicat al carrer Barcelona, perpendicular al Mercat Central de Las Palmas de Gran Canària. Però el que s’amaga entre les seves prestatgeries i als congeladors dista molt del reclam que es pot llegir al cartell de la seva façana. Venen marisc, sí, però caducat des de fa anys, sense etiquetar i sense poder fer-li la traçabilitat. També llegums, espècies, conserves, batuts, galetes i peix podrit i en mal estat. En total, 7.569 productes alimentaris que la Guàrdia Civil ha decomissat i que suposaven un risc sanitari.
Els agents de la Patrulla Fiscal i Fronteres de Santa María de Guía, després d’un nou avís ciutadà de l’estat dels comestibles que subministraven, van fer una visita a l’establiment per poder portar un control del funcionament del negoci. No era la primera vegada que el trepitjaven: l’abril de l’any passat, van localitzar 6.000 aliments no aptes per al consum humà, alguns caducats des del 2019.
En aquesta intervenció, com en l’actual, van trobar carns de boví i aus gairebé necrosats i podrits i congelats; la majoria amb etiquetatge xinès. El tema es va posar llavors en coneixement de l’Àrea de Salut Pública del Govern de les Canàries, que va determinar que els queviures suposaven un «perjudici» per a la salut podent produir en cas d’ingesta «mal de cap, diarrees, febre, nàusees i vòmits». La Direcció General de Salut Pública va ser la responsable d’imposar la sanció corresponent, però, malgrat això, la contraporta d’accés a aquest supermercat dels horrors va continuar obert cada dia.
Reincidents
Un any i mig després, després de rebre notícies —gràcies a la col·laboració ciutadana— que els aliments tornaven a no ser aptes, els agents van tornar al local, on van comprovar que, efectivament, el basar comercialitzava productes caducats i en mal estat. «Van tornar a posar en greu perill la salut de totes les persones que compraven els productes», afirma la Guàrdia Civil.
En aquesta ocasió, els agents van precintar un total de 575 articles amb data de consum ja vençuda que estaven sense etiquetar en castellà (només en xinès), com ara llegums, espècies, pots de soja, pastes, fruits secs, conserves, batuts, snacks, galetes, peix i marisc. Alguns dels articles no són habituals a Espanya, com el conegut com a sabre cuafí, que s’acumulava podrit en una de les neveres.
Davant el que havia passat, els agents en van informar l’Àrea de Salut Pública del Govern de les Canàries, perquè prengués mesures pertinents sobre el local, posant especial èmfasi en la seva reincidència. En totes les vegades que s’ha personat, la Guàrdia Civil ha tret del mercat 7.569 productes alimentaris caducats.
