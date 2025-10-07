Tornen a detenir l'home acusat de violar la filla a Lleida: trenca l'ordre d'allunyament en menys de 24 hores
L'agressió va ser en ple carrer i davant d'un altre fill, de vuit anys. La noia ha explicat que no era el primera cop que passava
Redacció / EP
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí l'home de 40 anys, arrestat aquest diumenge per presumptament violar la seva filla de 21 al carrer i davant el seu altre fill de 8, per haver infringit l'ordre d'allunyament de 200 metres que la magistrada li va imposar quan el va deixar en llibertat aquest dilluns.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i confirmen fonts policials a Europa Press, el sospitós ha trencat la mesura aquest dimarts a les 11 hores, quan un ciutadà ha trucat al 112 alertant de la presència de l'individu a l'edifici on viu la víctima.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest matí que, després de prestar declaració, l'home no va ingressar en presó provisional perquè cap de les acusacions ho va sol·licitar a la jutgessa.
D'altra banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir, dilluns, que la noia va declarar que no era el primera cop que passava.
"Hem donat instruccions perquè es faci una anàlisi portes endins de la situació d'aquest nucli familiar i veure exactament per què s'ha arribat a aquest punt i de quina manera hem d'actuar", va indicar l'alcalde en un comunicat de premsa.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes