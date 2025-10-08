Tribunals
La dona de l’acusat de violar la seva filla de 21 anys a Lleida el denuncia per maltractament
El sospitós torna a sortir en llibertat després de ser condemnat per trencar la prohibició de contactar amb la víctima
Germán González
Nova denúncia contra el veí de Lleida de 40 anys investigat per violar la seva filla de 21 en ple carrer i davant el seu altre fill de 8 anys. La dona del sospitós l’ha denunciat per maltractaments habituals que haurien tingut lloc quan residien al seu país d’origen, Colòmbia, segons va avançar el diari ‘Segre’. La víctima va explicar que desconeixia les agressions sexuals a la seva filla, però va relatar els episodis de maltractaments que havia patit.
D’altra banda, el jutjat de violència sobre la dona ha jutjat el sospitós després que aquest dimarts al matí intentés posar-se en contacte amb la seva filla malgrat que des de dilluns tenia una ordre d’allunyament de 200 metres d’ella. El jutjat de violència sobre la dona de Lleida el va deixar en llibertat amb aquesta mesura cautelar que ell va incomplir al cap de poques hores.
No obstant, aquest dimecres s’ha jutjat l’home per un delicte de trencament de mesura cautelar. L'acusat ha reconegut els fets en el judici ràpid celebrat, per la qual cosa la magistrada ha dictat una sentència de conformitat i li ha imposat quatre mesos de presó. Al no tenir antecedents, aquesta pena ha quedat suspesa per un període de dos anys sense delinquir.
En cas que el condemnat cometi un nou delicte, com acostar-se a la seva filla o comunicar-se amb ella, ingressarà a presó provisional.
Abús sexual reiterat
Diumenge passat a la matinada, una patrulla de la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar una parella tenint relacions sexuals a la plaça de la Llotja de Lleida. A l’acostar-se van descobrir que havien consumit molt alcohol i la dona els va dir que el seu pare l’estava forçant. A prop hi havia un menor de 8 anys que era fill i germà de l’acusat i la víctima.
Els agents van detenir l’home i el van portar davant dels Mossos d’Esquadra, que investiguen si aquestes agressions sexuals han passat més vegades, tal com va explicar la víctima. Va assegurar que el seu pare l’emborratxava per abusar d’ella. La policia va deixar el menor amb la seva mare.
Dilluns passat, el jutjat va imposar al sospitós la prohibició d’acostar-se a la víctima a menys de 200 metres i comunicar-se amb ella. Dimarts, l’home hauria intentat veure’s de nou amb la seva filla i un veí el va sorprendre al portal de casa seva. Per això, els Mossos el van detenir per segona vegada per ruptura d’una mesura cautelar.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal