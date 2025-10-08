Un mosso mor a trets a mans del seu sogre a Lleida
La policia ha detingut el presumpte autor, un home de 78 anys, i la investigació està sota secret de les actuacions
ACN
Una persona ha mort a trets aquest dimecres al barri de Cappont de Lleida. Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima és un mosso d'esquadra i l'autor del crim seria el seu sogre, un home de 78 anys que ha estat detingut per la policia al mateix lloc dels fets, a l'altura del número 17 del carrer Doctora Castells. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir els fets, que apunten a una qüestió familiar i sense relació amb l'activitat professional de la víctima.
La policia ha rebut l'avís pels volts de les 15.20 hores i fins al lloc s'hi ha desplaçat diverses patrulles policials i tres unitats terrestres i l'equip de psicòlegs del SEM.
En arribar al lloc dels fets la policia ha localitzat el cos sense vida de l'home que presentava signes de violència. La investigació està sota secret de les actuacions.
