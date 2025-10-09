Citen a declarar Santi Laiglesia el 28 de novembre per la mort d'Helena Jubany
També s'ha extret ADN a l'altra investigada, Ana Echaguibel, per creuar-lo amb el de la roba de la víctima
ACN
La jutgessa que instrueix el cas de la mort d'Helena Jubany ha citat a declarar un dels investigats, Santi Laiglesia, el pròxim 28 de novembre a dos quarts de deu del matí al Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, 24 anys després del succés. El cas va estar a punt de prescriure el 2021, però la família de Jubany va aconseguir que es reobrís la investigació. Laiglesia, la investigació contra el qual s'havia arxivat, ha tornat a entrar al radar judicial després que els avenços científics hagin permès trobar ADN seu a la roba que duia la víctima el dia dels fets. També n'hi havia d'una altra persona, per la qual cosa la magistrada va reobrir la causa contra Ana Echaguibel, també investigada en el seu moment, per esbrinar si és seu.
Com a part de la reobertura de la causa contra Echaguibel, la jutgessa ordenava que se li extragués una mostra d'ADN per comparar-lo amb el que s'havia trobat al jersei. La investigada viu actualment a Granada, i el 24 de setembre un jutjat de la ciutat andalusa va practicar l'extracció del material genètic, que ara s'haurà de comparar amb el de la roba de la víctima.
Helena Jubany va morir el desembre de 2001 i el cas feia anys que estava en l'oblit, sense un judici que aclarís què va passar aquell dia i qui la va drogar i la va llançar daltabaix del terrat de l'edifici del número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell, on vivia llavors la jove de Mataró.
Ja l'any 2021, quan estava a punt de prescriure el delicte, en passar 20 anys dels fets sense un culpable, l'acusació va aconseguir que el cas no morís definitivament i es reobrís la investigació. En aquests anys s'ha investigat Xavier Jiménez, que s'afegia així a la llista de sospitosos, i també Santi Laiglesia, que ja havia estat investigat i la causa contra el qual s'havia arxivat. Els avenços científics han permès ara trobar ADN seu a la roba que duia la víctima.
A més, el 22 de setembre d'aquest any, la magistrada reobria la causa contra Echaguibel per la mort de la bibliotecària, 24 anys després dels fets i a molt pocs dies que prescrivissin definitivament. Ho feia perquè al jersei s'havia trobat ADN d'una altra persona. Com en el cas de Laiglesia, Echaguibel ja va ser investigada anys enrere, però les indagacions no van donar fruits i el cas es va acabar arxivant el 7 d'octubre del 2005, fa gairebé 20 anys.
Ara, però, la jutgessa considera que "l'escenari ha canviat", per la qual cosa ha reobert la causa contra ella i ha ordenat l'obtenció de mostres genètiques que es va practicar el 24 de setembre a Granada. Les mostres es creuaran ara amb les trobades a la roba de Jubany per esbrinar si hi ha coincidències.
Pel que fa al judici a Laiglesia, la magistrada ha prohibit la gravació de la sessió, tant pel que fa al so com a la imatge, així com la presa de fotografies. Alhora obliga els assistents a apagar els telèfons mòbils abans d'entrar a la sala.
