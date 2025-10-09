Detenen un conductor que circulava sense roda, sense llums i molt begut
L'home, de 44 anys, superava cinc vegades la taxa d'alcoholèmia permesa quan el van aturar els Mossos a la C-65
Redacció / ACN
Un home de 44 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per circular amb una taxa d'alcoholèmia gairebé cinc vegades superior a la màxima permesa, sense una de les rodes davanteres i sense llums.
Els fets van tenir lloc aquest dilluns, 6 d'octubre, al vespre a la C-65, al terme de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). Van ser altres conductors els qui van alertar que hi havia un cotxe circulant sense llums i sense una de les rodes davanteres del vehicle.
Un equip espiell dels Mossos que patrullava a la zona van interceptar el vehicle sospitós i li van demanar que s'aturés. Però, enlloc de fer-los cas, l'home va seguir circulant diversos quilòmetres amb el cotxe dels Mossos perseguint-lo. Finalment, els agents el van poder aturar i van comprovar que el conductor presentava signes clars d'embriaguesa, a més de no saber donar cap explicació del motiu pel qual havia perdut una de les rodes. A la prova d'alcoholèmia, l'arrestat va donar positiu i gairebé quintuplicava el màxim permès.
En concret, l'arrestat va donar 1,17 mg/l d'aire expirat, quan el límit és 0,25 mg/l. A més, l'home circulava sense una de les rodes davanteres ni llums per la C-65 a l'altura de Santa Cristina d'Aro. Els fets van passar el dilluns 6 d'octubre pels volts de les 9 del vespre al quilòmetre tres.
Per tot plegat, el sospitós va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit i conduir sota els efectes de l'alcohol.
