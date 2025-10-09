Els Agents Rurals alerten que hi ha menys incendis, però amb més potencial
La campanya forestal s’ha tancat amb 59 focs a la Catalunya central i un total de 219 hectàrees cremades
Menys incendis, però amb més potencial per cremar. Aquesta és la tendència que es desprèn del darrer balanç de la campanya forestal dels Agents Rurals a la Catalunya central, que indica que aquest estiu s’ha tancat amb 59 incendis a la Catalunya central, una xifra inferior a la mitjana dels últims deu anys. El cap del cos dels Agents Rurals a la regió, Jordi Carrasco, atribueix aquesta reducció al reforç de les tasques de prevenció i a una major conscienciació ciutadana, però adverteix que cada any augmenta el nombre de dies amb condicions meteorològiques de risc. "Tenim menys focs, però cada cop hi ha més dies amb temperatures altes, humitats baixes i vent erràtic, un escenari que fa que qualsevol petit foc es pugui convertir en un gran incendi", alerta.
Enguany la superfície afectada ha augmentat de manera significativa respecte a l’any passat, passant de les 21,35 hectàrees el 2024 a les 219,83 d'enguany, mentre que el nombre d’incendis s’ha mantingut pràcticament igual, de 57 a 59. Carrasco recorda que l’inici de l’estiu va ser complicat, "amb un final de juny i un començament de juliol amb temperatures molt altes i humitats molt baixes", coincidint amb la temporada de sega. A més, apunta que les pluges de primavera van generar més combustible disponible per cremar. "Aquesta combinació de factors va afavorir que els incendis fossin més difícils d'aturar i es propaguessin amb més facilitat", assenyala.
Tot i això, Carrasco destaca que "el compromís del sector agrari" i els avenços en prevenció, com l’obligació que totes les màquines de segar incorporin mitjans d’extinció, han ajudat a evitar molts focs d’origen agrícola. Segons el responsable dels Agents Rurals, en els darrers anys s'ha fet un esforç en matèria de prevenció, implicant sectors diversos com la pagesia, els cossos d'emergències i la ciutadania, i s'ha aconseguit reduir els factors de risc. De fet, el nombre d'incendis ha anat a la baixa en els darrers anys. Si es compara amb el 2015, quan hi va haver 98 incendis, hi ha hagut una reducció de gairebé el 40% respecte a aquest any, tot i que al llarg de la dècada s'han registrat diversos repunts.
Entre aquests anys excepcionals destaquen el 2022, amb 110 incendis i 2.271 hectàrees calcinades, en un estiu fatídic marcat per l'incendi del Pont de Vilomara. Altres episodis importants van ser el de 2015, amb 98 incendis i una àrea cremada de 1.330 hectàrees, la majoria corresponents a l’incendi d’Òdena.
En aquest sentit, Carrasco subratlla que la conscienciació ciutadana i el treball preventiu han de ser "la pedra angular" per prevenir els incendis. També apunta que actuacions com la inspecció d’infraestructures i línies elèctriques, el manteniment de carreteres i la creació de franges de protecció a les urbanitzacions tenen l'objectiu d'evitar que els incendis es propaguin amb tanta facilitat. "Totes aquestes accions donen més oportunitats i més marge per extingir els incendis", assegura.
