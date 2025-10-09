Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enxampen una parella de lladres amb torrons amagats sota la roba a Granollers

També van sostreure xocolates i xampús valorats en més de 480 euros

Un dels detinguts sostraient torrons del seu pantaló

Un dels detinguts sostraient torrons del seu pantaló / Mossos d'Esquadra

Regió7

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella per furtar en dos supermercats a Granollers. Segons explica el cos policial, els dos individus van sostreure xocolates, torrons i xampús, que tenien amagats en un vehicle i sota la roba.

En un vídeo compartit pels Mossos a X (abans Twitter), es pot veure com un home treu de l'interior dels pantalons una caixa de torró que deixa al capdamunt d'una pila. Se'n pot observar prop d'una desena de caixes sostretes. Els productes furtats tenen un valor de més de 480 euros.

