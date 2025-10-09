Investiguen la mort violenta d'una gossa: la van tancar en un transportí i la van llançar en un estany
L'animal era un pitbull negre i de moment la policia no ha fet detinguts per aquest cas
ACN
La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra investiga la troballa del cadàver d'una gossa de raça pitbull de color negre dins d'un estany a Sils (Selva). Segons la investigació, l'animal estava dins d'un transportí que havien llançat a l'aigua. Els fets van tenir lloc la setmana passada i de moment no hi ha detinguts. La Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) fa una crida a la col·laboració ciutadana per trobar el responsable de la mort. En concret, demanen informació a "qualsevol persona que conegui algú que hagi tingut un gos amb aquestes característiques i que hagi desaparegut".
La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra (URMA), el cos especialitzat en protecció de la natura, ha obert una investigació per la mort d'una gossa a Sils (Selva) el passat 28 de setembre. L'animal, un pitbull de color negre, estava dins d'un transportí que havien llançat a un estany. De moment no hi ha detinguts.
Els agents de la Policia Local de Maçanet de la Selva van ser qui van rebre el primer avís i es van apropar al lloc. Van retirar el cos de l'animal de l'estany i van llegir el microxip que portava. Després el van tapar amb una manta isotèrmica i van assegurar la zona amb un cordó policial. El cas va derivar a la Policia Local de Sils, a qui li correspon territorialment la investigació i per últim, va passar a mans de la URMA dels Mossos.
FAADA demana col·laboració ciutadana
La Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha fet una crida a la col·laboració ciutadana. En concret, han demanat informació "a qualsevol persona que conegui algú que hagués tingut recentment una gossa amb aquestes característiques i la desaparició de la qual pugui resultar sospitosa", segons han dit en un comunicat.
També qüestionen l’actuació policial. Segons aquesta organització sense ànim de lucre, un cop retirat de l'estany, el cos de l’animal no es va recollir fins un dia després. "No assegurar i custodiar la zona podria haver compromès la conservació de proves per identificar la persona responsable" apunten. A més, afirmen que el transportí i la corda amb què estava lligada la gossa encara es troben al lloc dels fets.
L’organització detalla que es personarà a la causa per garantir que la investigació avanci i per depurar responsabilitats, tant per un possible delicte de maltractament animal com per possibles omissions d’actuació de les autoritats competents.
