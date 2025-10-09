La Coma
Jutjat un home per retenir i violar durant 9 hores el jove amb qui va quedar a través d’una app de cites
L’acusat, amb una denúncia prèvia per fets similars, s’enfronta a 13 anys de presó per presumptament tancar amb clau la seva cita i sotmetre-la a tota mena d’agressions físiques i sexuals durant el temps que el va tenir retingut
Abraham Pérez
El que pretenia ser una quedada per mantenir relacions sexuals lliures i consentides entre dos homes que es van conèixer a través d’una coneguda aplicació de cites va acabar sent un autèntic malson per a un d’ells, que a l’arribar a la vivenda del noi amb qui havia quedat aquella tarda va ser presumptament retingut fins passades les 3.00 de la matinada. Durant les nou hores que va estar tancat, el jove denuncia haver estat sotmès a tota mena d’amenaces i violacions per part del seu agressor, que ja acumula una denúncia prèvia per fets similars (sobre la qual no recau cap resolució judicial). Ara, s’enfronta a una pena de 13 anys de presó per un delicte contra la llibertat sexual en concurs amb un delicte de detenció il·legal, dos delictes de lesions i un altre de robatori amb intimidació, aquest últim per sostreure-li 50 euros que el va obligar a treure d’un caixer per comprar droga.
Els fets que han sigut jutjats aquest dimarts a la Secció Segona de l’Audiència Provincial de València van ocórrer durant la tarda del 3 de maig del 2023, cap a les 18.00 hores. L’acusat, de 35 anys i ètnia gitana, ha reconegut que va convidar el noi a anar a casa seva, al conflictiu barri de la Coma de Paterna, amb la condició que abans d’arribar havia de revisar el pati «perquè en aquest edifici viu la meva família i no sabien que era homosexual». Aquest mateix argument és el que ha utilitzat per justificar que no el deixés sortir perquè «si se n’assabentava la meva mare em feia fora de casa». A més, acusa el jove de denunciar-lo perquè no el va deixar tornar a casa seva. De fet, assegura que l’altra denuncia que acumula «la va posar el seu nòvio per fotre’m». L’home, que ha sigut cridat a l’ordre en reiterades ocasions, ha afirmat que només van mantenir sexe oral «perquè ell estava desesperat» i ha afirmat que el jove «estava tota l’estona drogant-se i ficant-se un consolador» mentre ell es limitava a veure porno i masturbar-se.
Dos familiars van entrar a la casa
No obstant, es dona la circumstància que aquella nit, entre les 23.00 i les 00.00 hores, la seva mare i la seva germana van entrar a la vivenda que el processat solia utilitzar «per fer les seves festes», segons ha apuntat la mare, que ha admès que el seu fill «pateix al·lucinacions» pel consum habitual de droga. «No sabíem res d’ell i vam anar a la casa. Vam entrar i vam revisar totes les habitacions menys una, perquè la porta estava encallada. La vam forcejar, però no vam aconseguir obrir-la. Vam cridar-lo, però no vam sentir cap soroll així que vam marxar», han declarat els familiars.
Una versió que encaixa per l’esgrimida per la víctima, que ha rememorat que a l’arribar al domicili el seu agressor va tancar la porta amb clau i va bloquejar la de l’habitació amb dos sofàs mentre li impedia el pas perquè sortís. Segons ha declarat, tots dos van acordar a l’inici de la cita que el sexe seria sense penetració «perquè tinc diagnosticada una malaltia intestinal». Tots dos van començar a mantenir relacions consentides, però en un moment de la cita li va manifestar la seva intenció d’anar-se’n perquè es va començar a sentir incòmode. «Va fer la temptativa de picar-me i no parava d’insistir que volia penetrar-me. No estava a gust i li vaig dir que me’n volia anar».
«D’aquí no se’n va ningú sense que em corri»
L’afectat ha admès que aquella tarda van estar consumint Alfa, una droga que té efectes estimulants com paranoies, al·lucinacions i conductes violentes que va consumir «entre vuit i deu vegades» perquè el seu amfitrió l’hi va oferir «per sotmetre’m». Durant les nou hores que va durar el seu captiveri, segons l’escrit de la Fiscalia, l’afectat va ser obligat a tenir sexe i va patir diferents agressions, entre elles diversos intents de penetració i la introducció de diversos dits de les mans i els peus. Així mateix, «amb ànim d’atemptar contra la seva integritat física», l’agressor li va donar diverses plantofades amb la mà oberta mentre l’atemoria: «D’aquí no se’n va ningú sense que em corri», el va amenaçar assegurant, a més, que tenia quatre escopetes i que tots els residents a l’edifici eren familiars seus. Per això el jove no s’atrevia a demanar ajuda, ni tan sols quan es va adonar que havia entrat gent a la casa. «Tenia por i estava amenaçat», ha afirmat.
Víctima i agressor també es contradiuen en el que va passar a partir de les 03.00 de la matinada, quan van abandonar l’habitatge per anar a Burjassot a treure diners per comprar més droga. Segons l’acusat, van ser «perquè ell volia drogar-se més». A més, afirma que els 50 euros que va retirar eren els diners que li devia per la droga que havien pres abans a casa seva. El jove, per la seva banda, ho desmenteix i afirma que va ser obligat. A l’arribar al caixer, el seu agressor li va treure les claus i el va esperar al cotxe mentre ell anava a retirar els diners, situació que va aprofitar per trucar al 112. «Els vaig dir que no sabia on era, però que hi havia una persona que m’estava raptant». Al tornar al vehicle, Emergències li va tornar la trucada, que va saltar a les mans lliures del cotxe. «Es va començar a posar violent, em va mossegar al braç, em van robar els diners i se’n va anar corrent».
Pateix estrès posttraumàtic
Ja en llibertat, es va dirigir a l’Hospital General de València, on va ser assistit per les lesions. Després de relatar el que va passar, el personal del centre hospitalari va activar els protocols d’agressió sexual i els metges forenses li van practicar el corresponent peritatge. Com a conseqüència dels fets viscuts l’agredit va necessitar assistència facultativa i de seguiment psicològic amb psicoteràpia per unes seqüeles que van necessitar 90 dies fins a l’estabilització. A més, pateix un trastorn per estrès posttraumàtic de grau moderat. «Jo no puc estar amb un home, vaig tenir un intent, però no puc», ha lamentat l’afectat.
Després de denunciar els fets, el Jutjat d’Instrucció número 7 de Paterna acordava per a l’acusat la prohibició de comunicar-se ni aproximar-se a menys de 200 metres de la víctima. Ara, el Ministeri Fiscal sol·licita per a l’agressor sexual 13 anys de presó, nou per un delicte contra la llibertat sexual en concurs amb un delicte de detenció il·legal, tres anys per un delicte de robatori amb intimidació i un més per les lesions psíquiques i físiques. L’acusació particular, per la seva banda, reclama una indemnització de 26.750 euros pels danys morals ocasionats, els dies de curació necessitats i les seqüeles. A més, demana que se li prohibeixi aproximar-se a menys de 500 metres del seu representat durant un termini de dos anys. El cas ha quedat vist per a sentència.
