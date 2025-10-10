Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Davant la Casa de les Punxes

Un autobús turístic s'incendia a l'avinguda Diagonal de Barcelona

El sinistre no ha causat ferits i provoca diversos trams de retencions en els accessos a la ciutat

Incendi d'un bus turístic a Barcelona

Incendi d'un bus turístic a Barcelona / Elisenda Pons

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Un autobús turístic s'ha incendiat aquesta tarda a Barcelona, sense causar ferits. El bus ha cremat a l'avinguda Diagonal, a la confluència amb el carrer Rosselló, davant la Casa de les Punxes.

Els Bombers de Barcelona han desplaçat cinc dotacions al lloc dels fets. Al seu torn, patrulles de la Guàrdia Urbana també s'han dirigit al lloc dels fets.

L'incendi provoca un tall a la Diagonal, la qual cosa ha causat diversos trams de retenció al trànsit a la via. Passades les 17:00 hores, les cues s'han format sobretot a l'entrada a Barcelona a través de la Diagonal, accedint a través de la B23 des d'Esplugues de Llobregat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents