L'institut sense calefacció d'Igualada ja té data per recuperar-la: el sistema s’activarà per fases
Estudiants del centre han cridat a una vaga indefinida a partir del 16 d'octubre si no se soluciona l'avaria
ACN
Igualada
El Departament d'Educació ha assegurat que el mes que ve s'iniciaran els treballs per arreglar el sistema de calefacció de l'institut Joan Mercader d'Igualada, avariat fa més d'un any. Fonts de la conselleria han explicat que els treballs es faran per fases i que es prioritzaran les aules més allunyades de la caldera, que són les que estan més fredes. Les mateixes fonts indiquen que el projecte ja està aprovat.
Aquest dijous estudiants del centre van anunciar una vaga indefinida a partir del 16 d'octubre si no es posa solució a l'avaria. "Des del curs passat, les aules del nostre institut pateixen temperatures extremadament baixes durant els mesos d'hivern, arribant sovint als 16 graus o fins i tot menys", destacaven al comunicat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat