El negoci de la droga
Plantes de maria «tunejades»: les tècniques de cultiu avançades que utilitzen els narcos per triplicar la producció a Catalunya
Els Mossos d’Esquadra alerten que han detectat plantes modificades genèticament per obtenir droga més tòxica
Germán González
La marihuana és un negoci creixent a Catalunya i els narcos busquen maneres per treure el màxim rendiment a les seves collites. En les últimes operacions policials, els Mossos d’Esquadra ja han detectat en plantacions tècniques agrícoles innovadores que permeten aconseguir més producció de marihuana en menys temps. Segons han explicat a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, amb aquestes metodologies de cultiu els traficants han aconseguit triplicar les collites de marihuana.
I no només això, aquestes noves modalitats inclouen plantes modificades genèticament que permeten obtenir droga amb una toxicitat més elevada, amb la qual cosa els narcotraficants en treuen més rendiment. Els Mossos ja han alertat de les conseqüències per a la salut d’aquestes noves varietats de marihuana, que poden generar més dependència, tal com reflecteixen les anàlisis de les plantes que han requisat en els últims mesos. L’objectiu dels narcos és recollir la quantitat més gran de droga possible per transportar-la a Europa, ja que allà els preus de venda es disparen. Per tant, els interessa la producció més gran en el menor temps possible.
Malgrat l’augment de les investigacions i dels arrestos, el problema de la marihuana persisteix a Catalunya, que ha vist com grups organitzats s’han assentat a diverses zones del territori, on han ubicat plantacions, sempre en llocs aïllats. El 87% de les plantacions són d’interior, principalment instal·lades en naus industrials i cases aïllades, i un 13% són d’exterior, en zones boscoses i allunyades de les rutes d’excursionistes, segons detallen fonts policials.
Ramificacions de cabdells
Una de les últimes intervencions policials que ha permès detectar aquest fenomen ha sigut a Lleida, on els Mossos van descobrir en una nau industrial del polígon els Frares un cultiu de 500 plantes de marihuana en què cada planta tenia tres ramificacions carregades de cabdells, amb la qual cosa la collita es triplicava: és a dir, era com si en lloc de tenir una producció de 500 plantes. s’aconseguia una producció de 1.500 plantes.
Com s’aconsegueix això? Els delinqüents manipulaven les plantes per forçar un major desenvolupament de branques i flors exposant-les millor a la llum. Ho feien mitjançant una corda des de la paret a la fulla, doblegant la tija de manera que la planta continués creixent però generés més ramificacions. A més, instal·laven un equipament complet per cultiu interior: llums LED, transformadors, ventilació amb compressors i filtres d’olor, i utilitzaven productes fitosanitaris.
Fa tot just una setmana, els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals van trobar una plantació exterior en una zona protegida de la Vall de Vinaixa al municipi de la Fulleda (les Garrigues). Allà un grup criminal havia desforestat un terreny per cultivar 2.023 plantes de marihuana que tenien una altura d’entre metre i mig i dos metres i que estaven a vessar de cabdells.
En aquest cas, els delinqüents també van utilitzar mètodes sofisticats de cultiu. Col·locaven unes estaques al costat de la tija principal de cada planta i les subjectaven a elles per mantenir-les rectes i dirigir el seu creixement. Segons la policia, aquesta tècnica permet que la planta concentri la seva energia a produir més cabdells en lloc d’engrossir la tija. Gràcies a això, van produir exemplars que pesaven uns tres quilos, dels quals més de 500 grams eren cabdells.
Mil quilos per dos milions d’euros
Segons els Mossos, en aquesta plantació es podrien recollir uns 1.000 quilos de cabdells de marihuana que al mercat negre tindrien un valor superior als dos milions d’euros. Els investigadors sospiten que aquesta plantació podria haver estat operativa des de la primavera passada. Va passar desapercebuda perquè és en una zona aïllada, lluny d’accessos i camins per la muntanya.
En aquesta operació, els agents van detenir dos homes de 51 i 31 anys, per delictes de tràfic de drogues, contra la flora i la fauna, ja que la plantació desforestada està en zona protegida, i pertànyer a grup criminal.
A més de desforestar un bosc protegit, els sospitosos havien construït una bassa d’aigua i una xarxa de subministrament d’aigua clandestina, amb bombes de subministrament per regar, que es proveïa d’un pantà pròxim. També comptava amb generadors elèctrics i construccions camuflades entre els arbres, com dormitoris, magatzems, zona d’assecatge dels cabdells, dutxes, una cuina i una garita de vigilància.
Els sospitosos acumulaven plantes seques, amb el risc d’incendi que això suposa, i utilitzaven productes fitosanitaris que podrien generar un perjudici a la flora i la fauna d’aquest espai natural. Els Mossos van treure a mà més de sis tones de marihuana d’aquesta plantació que van portar a la comissaria de les Borges Blanques. Sindicats de Mossos han denunciat els perjudicis de l’acumulació d’aquesta droga en dependències policials.
Entre les novetats en cultiu, també hi figuren sistemes que permeten cultivar de forma sostenible com la hidroponia, en què es prescindeix de la terra per utilitzar dissolucions minerals en aigua. Aquestes plantacions són adequades per habitatges i locals com van comprovar els Mossos al trobar un cultiu hidropònic de marihuana en una finca de Palafolls (Maresme),en la qual es va detenir cinc persones. La banda tenia una altra plantació a Blanes (la Selva) i entre els dos locals els agents van requisar 1.655 plantes de marihuana, 21 quilos de cabdells de marihuana i una pistola.
