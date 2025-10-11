Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Assalten i lliguen un matrimoni d'avis en una masia aïllada de Sant Martí de Riucorb

Els lladres no troben diners ni objectes de valor i s'emporten una furgoneta i els dos mòbils de les víctimes

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible / Blanca Blay

ACN

Sant Martí de Riucorb

Un grup de lladres va assaltar i lligar ahir divendres a la nit un matrimoni d'avis en una masia aïllada de Sant Martí de Riucorb (Urgell), segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat l'ACN de fonts dels Mossos d'Esquadra. L'avís del succés es va rebre a les 22.12 hores després que tres lladres encaputxats van irrompre a l'habitatge i van immobilitzar la parella que hi viu, un home de 65 anys i la seva dona, de 73.

Els pispes van regirar totes les estances de la casa, però no van trobar diners ni objectes de valor i van fugir amb la furgoneta del matrimoni i els dos telèfons mòbils de les víctimes. Els afectats no van patir lesions durant l'assalt, van poder deslligar-se al cap d'una estona que marxessin els lladres i van avisar el 112.

Els Mossos d'Esquadra van prendre declaració al matrimoni d'avis i han obert una investigació per tal d'identificar, localitzar i detenir els tres pispes responsables de l'assalt.

