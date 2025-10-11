JUDICI PER VIOLÈNCIA MASCLISTA
«Era per donar-los una vida millor»: així justifica un home haver matat la seva dona i la seva filla de sis anys
La Fiscalia demana per a Galin Petrov, de 41 anys, presó permanent revisable per apunyalar fins a la mort la seva parella i la nena que tenien en comú el 2022 a casa seva de Móstoles (Madrid)
L’home, que segons el seu entorn era «controlador» amb la seva dona, va confessar els fets, però assegura que «patia depressió» i va voler cometre un «suïcidi col·lectiu». Les psiquiatres que l’han examinat ho descarten
Fushan Equiza
«Si em suïcidava patirien. (Pensava que) com més vius més pateixes, se me’n va anar el cap». Amb aquestes paraules ha justificat Galin Petrov, de 41 anys, haver matat a ganivetades la seva parella i la seva filla durant el judici amb jurat popular, celebrat aquesta setmana a l’Audiència de Madrid. L’assassinat d’Irina Dimitrova, de 28 anys, i la seva filla Mariya Galinova, de sis, va tenir lloc el 6 de novembre del 2022, al voltant del migdia al domicili familiar de l’avinguda Olímpica de Móstoles (Madrid).
La Fiscalia i l’acusació particulardemanen 25 anys de presó per l’assassinat d’Irina i la presó permanent revisable pel de la petita Mariya. La defensa, no obstant, sol·licita vuit anys per cada «homicidi». El veredicte serà emès pels membres del jurat popular la setmana que ve.
«Un atac ràpid, al cor»
Galin Petrov ha descrit l’assassinat la seva parella, Irina, com «un atac ràpid, al cor», perquè, segons ha assegurat a la magistrada i al jurat, «no volia fer-la patir». La seva filla, relata, era darrere: «La Mariya es va quedar bloquejada. No va mirar de fugir i no va dir res». La seva parella va ser trobada amb 22 lesions i la seva filla amb 17, totes dues en múltiples parts del cos, com tòrax, esquena, cames i braços.
Després de l’assassinat de la seva família, es va apunyalar a si mateix 17 vegades, tot i que no va aconseguir treure’s la vida, d’acord amb el que ha declarat en el judici. Quan va arribar la policia al domicili, cap a les nou de la nit d’aquell mateix dia, Galin els va obrir la porta «en estat de xoc i desencaixat». Els agents han descrit davant la magistrada i el jurat que es van trobar «una persona plena de sang i punxades» i cridant: «mateu-me, mateu-me». Quan els agents li preguntàven per què ho havia fet, aquest responia que volia «donar-los una vida millor».
«Controlador»
Una amiga de la Irina ha declarat en el judici que Galin era un home «controlador». En aquest sentit, una veïna també va assegurar a la policia que a Galin «no li agradava que la Irina anés al gimnàs».
El padrastre de la Irina, que havia sigut director de l’escola de Galin i el seu germà a Bulgària, l’ha descrit davant del jurat com «un noi molt callat, [...] semblava que sempre estava enfadat amb alguna cosa». Va afegir que «ara és igual: callat i impredictible. No expressa els seus sentiments. No era de caràcter alegre o mai ho ha demostrat».
Durant totes les sessions del judici, Galin Petrov no ha expressat cap emoció, ni tan sols quan ha recordat com va treure la vida la seva parella i la seva filla. Ha estat capbaix, amb la barbeta gairebé enganxada al pit i les mans entre les cames.
Suposat «episodi depressiu»
Poc abans de l’assassinat, Galin va estar a Bulgària, el seu país natal, visitant la seva àvia –qui més present va estar en la seva educació– i el seu pare malalts. Segons ell, la situació de salut tan delicada que passaven va fer que, a la seva tornada a Espanya, pensés que «tot era dolent» i «volia morir».
Durant el viatge al seu país d’origen, descriu que «passava per un pont i es volia llançar». «Vaig tornar molt malament de Bulgària. No tenia forces, no sabia què em passava». Segons assegura, la seva arribada a casa només va aguditzar aquest estat: «Alguna cosa em deia que m’havia de matar i que no podia viure més». Segons l’assassí, va demanar pastilles antidepressives a la seva sogra, farmaceútica, tot i que aquesta mateixa ha negat aquest fet durant el judici.
La nit prèvia a l’assassinat, Galin va sortir sense claus i sense roba. La Irina va despertar de matinada i, al veure que el seu marit havia desaparegut, va contactar per missatge amb el seu cunyat. Tal com reflecteixen els missatges, prova documental del cas, la Irina li diu que «el Galin no hi és. No ha agafat les claus ni el telèfon». És llavors quan, cap a dos quarts de cinc, vesteix la Mariya per anar a buscar el seu marit. Cap a les sis, després de buscar-lo pel barri, el troben «congelat i amb molt fred». Segons els missatges enviats per la Irina, estava «desorientat».
Sense simptomatologia psicòtica
Segons el relat de la defensa, aquesta «situació d’ansietat i depressió» va provocar que volgués acabar amb la seva vida. «Com que veu el sofriment que causa a la seva dona i a la seva filla, pensa en un suïcidi col·lectiu». «Se li’n va el cap i les mata perquè no patissin». «Estem davant una persona que va tenir una malaltia mental i va provocar aquests fets horribles», defensa la seva advocada.
No obstant, les psiquiatres que el van atendre a l’Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda i a la presó de Navalcarnero, igual com les psiquiatres forenses, contradiuen aquest relat i han conclòs que l’acusat no té cap antecedent psicòtic ni un altre trastorn que pogués haver afectat la seva conducta el dia que va cometre els crims. Malgrat «la visió catastrofista» i «l’estat important d’angoixa» que presentava, Galin no «patia de simptomatologia psicòtica».
Pena màxima
La Fiscalia i l’acusació particular demanen la presó permanent revisable, rebutjant la tesi del «suïcidi ampliat» i l’alteració psíquica com a atenuant. En les seves conclusions finals, l’acusació de la Comunitat de Madrid ha destacat que es tracta d’un crim de violència de gènere i violència vicària, ja que «Galin va actuar des d’un sentiment de poder i domini».
Des de l’assassinat de la seva família, Galin Petrov no ha tingut altres intents de suïcidi. A més, la mort de la seva àvia i pare –ocorregudes mentre era a la presó– «no va suposar per a ell un pic d’angoixa», segons la psiquiatra del centre penitenciari.
Última paraula
Al final del judici, Galin ha fet ús de l’última paraula, ha demanat perdó i ha assegurat que està penedit: «Sento el que he fet. Sé que he fet molt mal a tothom. Déu és testimoni que no ho volia fer, però no sé què em va passar pel cap».
