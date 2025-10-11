La temporada de bolets incrementa els rescats de persones grans que es desorienten al bosc
Els Bombers demanen evitar sortir sol i adequar l'activitat a la condició física de cadascú
Des de principi de setembre, han sortit a buscar una dotzena de boletaires a la regió
Des que va començar la temporada de bolets, a principis de setembre, els Bombers han sortit a buscar una dotzena de boletaires a la Catalunya central. "L’any passat ja vam tenir força rescats i, enguany, també es preveu una temporada intensa", destaca Ferran Fuentes, sergent del grup GRAE dels Bombers, que explica que aquest any hi ha hagut dies que han atès quatre o cinc rescats d'aquesta tipologia. De fet, aquest divendres van sortir a buscar un boletaire desorientat a Odèn, al Solsonès, de 33 anys, un perfil que contrasta amb el que és més habitual, ja que en la majoria dels casos es tracta de persones d’edat avançada que es desorienten o pateixen una caiguda i no poden prosseguir el camí.
El sergent dels GRAE explica que d'ençà de la pandèmia els rescats de boletaires han augmentat en la mateixa mesura que el conjunt de serveis al medi natural. "Hi ha molta més gent a la muntanya i això, inevitablement, fa pujar les estadístiques". Tot i això, destaca que els rescats de boletaires tenen una casuística pròpia, ja que poden ser des de petits ensurts o caigudes fins a desaparicions que requereixen un dispositiu de recerca. Precisament, aquests darrers són els més freqüents i afecten sobretot les persones grans.
Recomanen no anar sol i no confiar-se
"Tenim molts rescats de gent gran que ha anat tota la vida a buscar bolets i que, en un moment determinat, es desorienten o arriben fins a un punt on no poden prosseguir i no troben el camí de tornada", explica. Per aquest motiu, considera molt important no sortir sol i no confiar-se, encara que es conegui bé la zona. També recomana adaptar l’activitat a la pròpia condició física. "Hem vist boletaires que recorren llargues distàncies i, aleshores, la tornada es complica molt".
Algunes de les zones més concorregudes es troben precisament a la regió central. Comarques del Prepirineu, com l’Alt Urgell, són les que acumulen la majoria dels rescats d’aquesta temporada, amb un total de nou, seguides del Ripollès i el Pallars Jussà, amb quatre cadascuna. En aquest sentit, Fuentes recorda que, tot i que sembli una activitat accessible per a tothom, a la muntanya és molt fàcil perdre's i el temps pot canviar de forma sobtada i complicar l'activitat.
De fet, una de les principals recomanacions que adreça a la ciutadania és consultar sempre la previsió meteorològica i no sortir si no és bona, així com portar roba d’abrigar i dur sempre aigua i menjar a la motxilla. El sergent assenyala que consells tan evidents com aquests poden marcar la diferència en un rescat perquè, en el cas que es faci de nit o empitjori el temps, és més fàcil resistir fins a l’arribada dels serveis d’emergències quan la persona va ben preparada.
Sortir a la muntanya amb roba de colors vistosos
Fuentes posa en relleu que cada vegada compten amb més recursos per ser àgils en les recerques, amb eines com els drons. Per això, apunta que hi ha recomanacions que faciliten molt la feina dels Bombers, com portar roba de colors vistosos per fer-se visible des de l'aire. Finalment, recomana tenir una aplicació amb geolocalització activa o dur el mòbil ben carregat i trucar de seguida al 112, sense esperar que es faci de nit, ja que aleshores la recerca es complica molt més.
