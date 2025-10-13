Desolació a Santa Bàrbara (Montsià) després de la riada: «Veus com l'aigua està envaint casa teva, però per desgràcia no hi pots fer res»
Els Bombers fan tres rescats in extremis i treuen aigua de molts baixos però no hi ha hagut danys personals
ACN
Santa Bàrbara (Montsià) ha despertat sobrepassada per una nova riada de barranc del Pelós desbordat després de les intenses pluges d'aquest diumenge a la tarda. Entre resignats i sorpresos, els veïns treien fang i aigua de les cases quan encara no havia sortit el sol. L'aigua va arribar a superar el mig metre dins de moltes cases i aquest matí es fa recompte dels baixos inundats, alguns amb vehicles inundats a dins. Els Bombers van haver de rescatar persones dins de dos vehicles i una casa in extremis, però no hi hagut danys personals. Preocupa sobretot l'impacte que hi haurà en les infraestructures agràries, on està arrancant la collita de l'oliva. Tot i que "és un problema endèmic", hi ha greus problemes de cobertura i internet.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que és aviat per fer una primera estimació dels danys, però ha avançat que tenen "indicis" que hi pot haver "molta afectació". "Hi ha molts de baixos inundats i el que realment ens preocupa i hem de començar a avaluar són les infraestructures agrícoles", ha dit. "És una cosa vital per al món agrícola i més en un moment tant sensible com ara, que tenim la collita", ha afegit.
L'alcalde ha detallat que l'aigua que va baixar pel barranc va arrossegar al voltant d'una desena de cotxes i els equips de rescat van assistir dues persones atrapades en els seus vehicles. El temporal també ha deixat comerços "arruïnats", que encara "no s'havien recuperat" de les riades del 2023, segons ha explicat Gimeno.
El batlle del municipi que se situa entre els Ports i el delta de l'Ebre ha assegurat que han despertat "nerviosos", però alhora "tranquils". "Estem entomant la tasca que ens pertoca i encoratjant a la població que d'això ens en sortirem com ens en vam sortir les altres vegades", ha afirmat.
El municipi ha habilitat durant la nit un centre d'acollida per a persones que havien quedat atrapades per la pluja. També s'han repartit pels dos hotels que hi ha al poble i en cases de voluntaris.
Ràbia i impotència entre els veïns, que arriben "més previnguts"
Les pluges a Santa Bàrbara va començar aquest diumenge cap a les 18 h de la tarda i en qüestió de dues hores va pujar al seu màxim. Així ho han explicat els veïns, que han assegurat que han viscut l'episodi "amb molta ràbia i molta impotència". "No hi pots fer res, veus com t'entra l'aigua a casa, com t'està envaint casa teva, però per desgràcia no pots fer res", ha descrit el Francesc Curto.
El veí del Montsià ha opinat que aquesta vegada han estat "més previsors" que l'episodi similar que van viure el 2023. "Ja vaig treure els vehicles perquè no em poguessin destrossar res", ha relatat. "Quan sents que ha de ploure realment has de treure-ho tot de seguida perquè no te'n pots fiar. A la mínima que te'n fies una mica ja ho has perdut tot", ha afegit. En el seu cas, explica que s'endú les coses al magatzem de la seva mare, on no arriba l'aigua.
En la mateixa línia han parlat la Mercedes i el Juan Francisco, que des de primera hora del matí netejaven la seva planta baixa "plena" de fang i encara sense llum. El matrimoni ha assegurat que mai havia vist tanta quantitat d'aigua i ha relativitzat els efectes del temporal. "Ara anar netejant i ja veurem, la salut és el principal, la resta se soluciona", ha apuntat.
