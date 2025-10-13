Hisenda investiga models d'Onlyfans de la Catalunya central per defraudar impostos
Si les inspeccions de l'Agència Tributària prosperen, les 'influencers' s'enfrontaran a sancions, recàrrecs i el pagament d'interessos
R. Tortosa
L'Agència Tributària ha obert diverses investigacions perquè sospita que joves residents a la Catalunya central que són creadores de continguts per a adults difosos a través del servei OnlyFans no han pagat els corresponents impostos pels ingressos que han obtingut amb aquesta activitat.
Segons ha explicat una persona propera a una d'aquestes influencers, la jove ignorava que havia de declarar aquestes quantitats, les quals, en el seu cas, encara continuen a la plataforma. Però la normativa fiscal estatal obliga a dur a terme aquesta acció en tots els casos, encara que els diners no hagin estat retirats pels titulars dels perfils en aquesta xarxa virtual.
Com assenyalen diverses assessores consultats per aquest diari, si els ingressos són recurrents, les models d'OnlyFans han de donar-se d'alt com autònomes. De fet, la jurisprudència del Tribunal Suprem estableix que aquest factor no depèn dels imports, sinó de la periodicitat i de la regularitat amb què es cobra.
OnlyFans carrega l'IVA als subscriptors pels pagaments que efectuen en funció del material que consumeixen. A continuació, l'empresa el diposita al país que correspon. La persona del cercle d'una de les investigades sosté que la noia no sabia que havia de informar Hisenda cada trimestre.
Les afectades de les comarques interiors de Catalunya ja saben que si les indagacions de l'Agència Tributària prosperen, s'enfrontaran a sancions, recàrrecs o interessos sobre els seus respectius deutes. A més, Hisenda pot revisar les seves declaracions, si n'han fet, durant els cinc últims anys.
El supòsit més preocupant és que l'ocultació hagi estat voluntària i greu. Llavors, existeix la possibilitat d'haver comès un frau fiscal. Com a contrapartida, les assessores que han col·laborat en aquesta notícia recorden que moltes despeses de les actrius d'OnlyFans poden ser deduïdes: vestuari, atrezzo, càmeres, focus, micròfons, programari d'edició, representants, gestors...
