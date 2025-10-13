Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
Passejaven amb l’animal, adoptat feia poc, quan les ma mossegar fins que van aconseguir fugir i refugiar-se en un portal
Miguel A. Gutíerrez
Greu atac d’un gos a les seves mestresses. Dues dones, mare i filla, estan hospitalitzades després de patir diverses mossegades del seu pitbull que es va alliberar del morrió i es va llançar contra elles. L’atac es va produir a Riaño (Langreo, Astúries) al mig del carrer i no va anar a més gràcies a que les dues dones es van poder refugiar dins d'un portal. Tot i això, van patir ferides de consideració, sobretot als braços i a les mans. Totes dues van ser ingressades a l’Hospital Valle del Nalón, situat a prop, tot i que la mare va haver de ser traslladada a l’Hospital Universitari Central d’Astúries (HUCA). La filla, d’uns vint anys, amb múltiples mossegades de menor gravetat, va quedar-se al centre sanitari de Langreo.
El succés va causar un gran impacte entre els veïns de la zona, que van viure moments de “nervis i angoixa” per “la impotència de no poder fer res”. És el cas d’una veïna del portal on finalment es van refugiar les dones, que va ser testimoni del que havia passat des de casa seva. “Elles anaven passejant amb el gos i, pel que comentaven a la Policia, feia només uns dies que el tenien i l’havien anat a adoptar a la gossera”, va relatar. “Anaven caminant i un gos petit va bordar, i el pitbull es va quedar intranquil. Després, va passar un noi que ven patates i s’anuncia amb un altaveu.”
Va ser llavors quan, segons el relat d’aquesta veïna, “amb el soroll de l’altaveu, el gos devia posar-se més nerviós i es va estressar tant que es va alliberar del passador de la corretja que tenia al musell. Es va alterar exageradament. Elles intentaven tranquil·litzar-lo, però el gos cada vegada estava pitjor, es va llançar contra elles i va començar a mossegar-les.”
A la mare “la va mossegar tota, tenia els dits destrossats. La filla ja tenia mossegades en un braç i la pobra seguia parlant amb el gos intentant calmar-lo, però res, no hi havia manera. Els braços els tenia ensangonats. I la mare la va mossegar sobretot a la mà perquè va intervenir per fer que deixés de mossegar la seva filla. Va intentar mossegar-la al coll, però crec que no ho va aconseguir.”
I afegeix la testimoni: “Els veïns no podíem fer res perquè el gos estava fora de si. Veies el que estava passant, però no podies fer res; una parella que té un gos gran va intentar ajudar-les i van haver de córrer i tancar-se en un portal perquè també els atacava.”
Instants que es van fer eterns
Els moments d’angoixa es van fer eterns, “fins que vam aconseguir obrir-los el portal. Va entrar primer la mare i després, en el moment en què es va poder escapar gràcies a la intervenció d’aquells nois, la filla també va poder entrar. Era impressionant veure el gos voltant pel portal, perquè volia entrar. Fins que una senyora li va llençar galledes d’aigua freda i va deixar d’estar al costat del portal, però continuava buscant.”
Aquesta veïna de Riaño assegura que “va ser angoixant, mai havia vist un gos mossegar algú així. Si arriben a estar soles i no troben on refugiar-se, crec que les mata.” Van arribar quatre cotxes de la Policia Nacional i Local, i “la parella i un policia van intentar calmar el gos. Li van donar menjar i aigua perquè estigués més tranquil i finalment se’l van endur.”
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
- Necrològiques del 12 d'octubre de 2025