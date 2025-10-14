Jutgen un home que afronta 18 anys de presó per agredir sexualment una menor a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil
També l'acusen de pagar diners a un jove per fer-se passar per ell en els missatges on reconeixia les relacions
Gerard Vilà (ACN)
L'Audiència de Girona jutja un home acusat d'agredir sexualment i de forma reiterada una menor a Puigcerdà, a canvi de comprar-li un mòbil. Segons argumenten les acusacions, víctima i acusat es van conèixer el 2020 arran de la cunyada de l'home que era la millor amiga de la jove. No va ser fins el 2021, però, que es va produir la primera agressió sexual, quan la víctima tenia 14 anys. Segons ha relatat la jove al tribunal, l'home la va convèncer a tenir relacions sexuals i, a canvi, li donava punts per aconseguir un telèfon mòbil, com el que tenia la seva amiga. La víctima ha assenyalat que, a vegades, l'home també li va demanar fotos d'ella despullada. L'acusat s'enfronta a 18 anys de presó, mentre que la defensa demana l'absolució.
Aquest dimarts ha començat a l'Audiència de Girona el judici contra un acusat d'agredir sexualment una menor de 14 anys. Tant la fiscalia com l'acusació particular assenyalen que l'home es va valer de la confiança que tenia amb la víctima per violar-la en diverses ocasions, amb el pretext de comprar-li un mòbil. La víctima, que ha declarat per videoconferència des de Puigcerdà com altres testimonis, ha explicat que va ser la seva millor amiga qui li va presentar l'acusat, que era el seu cunyat.
Segons la noia, tant ella com l'amiga anaven sovint a casa d'ell on consumien alcohol i fumaven. Inicialment, segons la víctima, l'acusat els demanava que tinguessin comportaments sexuals entre elles dues, cosa que ha assegurat que feien quan "anaven molt begudes". Poc temps més tard, l'home va proposar-li diverses vegades tenir relacions, però la jove s'hi va negar, fins que li va prometre un telèfon mòbil a canvi de sexe.
Va ser en aquell moment en què la víctima va accedir, però l'acusat ho vinculava a l'obtenció de punts en funció de com fos la trobada. La jove ha assenyalat que "li restava punts quan volia" i això implicava que ella hagués de tornar a tenir-hi relacions sexuals. La víctima ha relatat que li "feia mal" quan la penetrava, però això no aturava l'home que li retreia ser una "cagada" i li deia que la deixaria "en cadira de rodes".
Quan no estaven junts, ha explicat la jove que ja és major d'edat, l'acusat li demanava que li enviés fotografies "provocatives" despullada i, si li agradaven, li atorgava més punts. Finalment, l'home li va acabar donant el telèfon mòbil, però li seguia demanant tenir relacions, ja que no havia sumat els punts necessaris, segons ell.
La noia també ha explicat que en una anàlisi forense li van trobar fins a set fissures vaginals, presumptament provocades per l'acusat. A més, la jove segueix en tractament psiquiàtric des que la seva mare va denunciar els fets. De fet, la mare de la víctima també ha declarat i ha explicat que no va avisar la policia abans perquè "no en tenia proves", fins que va trobar uns missatges a l'Instagram de la noia.
Fer-se passar per ell
A banda de l'agressió sexual, l'home també està acusat d'un delicte de corrupció de menors per demanar-li a un jove que era parent seu que es fes passar per ell, en uns missatges on corroborava les relacions. El jove ha declarat també per videoconferència i ha reconegut que va ser la seva mare qui va anar als Mossos d'Esquadra a denunciar-ho en veure "que s'estava posant en un problema".
Al judici també ha declarat l'amiga de la víctima i cunyada de l'acusat que ha contradit bona part de la versió de la noia. Ha assegurat que mai van anar a beure alcohol a casa de l'home i que ell mai els va proposar cap mena de relació sexual. La testimoni ha assegurat que la víctima "tenia molts problemes a casa amb els seus pares" i que només van anar al domicili de l'acusat alguns dimecres quan ell no hi era i per passejar-li els gossos.
En relació amb el mòbil, l'amiga de la víctima ha assegurat que se'l va comprar amb alguns diners que li havia donat l'acusat i la seva parella i que la resta els va agafar dels estalvis dels avis, però ha negat que el seu cunyat fos qui li comprés el terminal.
L'acusat s'espera que declari aquest dimecres. Tant la fiscalia com l'acusació particular demanen 12 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i 6 més per corrupció de menors a més d'una indemnització a la jove. La defensa en demana l'absolució.
