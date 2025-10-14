Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Denuncien un motorista per entorpir la circulació i alertar d’un control policial al Bruc

Un helicòpter de Trànsit va captar el conductor circulant a una velocitat anormalment reduïda a la BP-1101 després d'advertir la presència de la policia

El motorista captat per la càmera del Servei Català de Trànsit

El motorista captat per la càmera del Servei Català de Trànsit / Trànsit

Regió7

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista a la BP-1101, al Bruc. Els fets van tenir lloc el passat 4 d'octubre al voltant de 2/4 d'1 del migdia. Segons ha explicat el cos, un motorista que circulava per la via va advertir la presència d'un helicòpter del Servei Català de Trànsit i va començar a circular a una velocitat anormalment reduïda. En conseqüència, va entorpir la marxa d'altres vehicles, generant cua.

A més, van observar com el conductor advertia a altres usuaris de la presència policial.

Davant d'aquestes accions, efectius del cos policial el van aturar i li van aixecar la corresponent denúncia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  2. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  3. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  4. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  5. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  6. Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
  7. Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
  8. El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros

Els 25 milions del Pla de Barris de Manresa serviran per rehabilitar edificis i reubicar serveis socials del Centre Històric

Els 25 milions del Pla de Barris de Manresa serviran per rehabilitar edificis i reubicar serveis socials del Centre Històric

El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta d’Ampans i Althaia posarà el focus en la prevenció

El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta d’Ampans i Althaia posarà el focus en la prevenció

El Barça oficialitza el seu acord amb Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic: horaris de venda

El Barça oficialitza el seu acord amb Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic: horaris de venda

El poder manipula

El poder manipula

Treballs d’asfaltatge en els trams acabats de les obres al carrer Guimerà de Manresa

Treballs d’asfaltatge en els trams acabats de les obres al carrer Guimerà de Manresa

Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola

Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola

Cal Clarassó de Santpedor ja funciona com a espai cívic i acull les primeres activitats

Cal Clarassó de Santpedor ja funciona com a espai cívic i acull les primeres activitats

Demanen tres anys de presó per a un bagenc acusat d'estafar una dona a qui administrava el patrimoni

Demanen tres anys de presó per a un bagenc acusat d'estafar una dona a qui administrava el patrimoni
Tracking Pixel Contents