Denuncien un motorista per entorpir la circulació i alertar d’un control policial al Bruc
Un helicòpter de Trànsit va captar el conductor circulant a una velocitat anormalment reduïda a la BP-1101 després d'advertir la presència de la policia
Regió7
Manresa
Els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista a la BP-1101, al Bruc. Els fets van tenir lloc el passat 4 d'octubre al voltant de 2/4 d'1 del migdia. Segons ha explicat el cos, un motorista que circulava per la via va advertir la presència d'un helicòpter del Servei Català de Trànsit i va començar a circular a una velocitat anormalment reduïda. En conseqüència, va entorpir la marxa d'altres vehicles, generant cua.
A més, van observar com el conductor advertia a altres usuaris de la presència policial.
Davant d'aquestes accions, efectius del cos policial el van aturar i li van aixecar la corresponent denúncia.
