Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retencions per un accident entre una moto i un cotxe a la plaça Prat de la Riba de Manresa

Segons les primeres informacions, no hi hauria ferits de gravetat

El punt on s'ha produït l'accident de trànsit aquest dimarts al centre de Manresa

El punt on s'ha produït l'accident de trànsit aquest dimarts al centre de Manresa / GSV

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Circulació complicada a l'entorn de la plaça Prat de la Riba aquest dimarts al migdia per un accident entre una moto i un cotxe. Els dos vehicles han xocat en un dels carrils que d'incorporació a la carretera de Vic en sentit centre ciutat. Segons les primeres informacions, no hi hauria ferits de gravetat.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 14.21 h. A 3/4 de 3, els vehicles continuaven al lloc de l'incident i la circulació encara era intensa tant als accessos com a les sortides de la plaça. Hi han treballat en el servei, com a mínim, una dotació de la Policia Local i una altra del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No ha estat necessaria l'actuació dels Bombers de la Generalitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  2. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  3. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  4. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  5. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  6. Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
  7. Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
  8. Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més

Els 25 milions del Pla de Barris de Manresa serviran per rehabilitar habitatges i reubicar serveis i nous equipaments al Centre Històric

Els 25 milions del Pla de Barris de Manresa serviran per rehabilitar habitatges i reubicar serveis i nous equipaments al Centre Històric

Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola

Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola

Creix el nombre d'assalariats i d'autònoms a la regió central mentre cau el d'empreses

Creix el nombre d'assalariats i d'autònoms a la regió central mentre cau el d'empreses

Jutgen un home que afronta 18 anys de presó per agredir sexualment una menor a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil

Jutgen un home que afronta 18 anys de presó per agredir sexualment una menor a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil

Retencions per un accident entre una moto i un cotxe a la plaça Prat de la Riba de Manresa

Retencions per un accident entre una moto i un cotxe a la plaça Prat de la Riba de Manresa

El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta d’Ampans i Althaia posarà el focus en la prevenció

El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta d’Ampans i Althaia posarà el focus en la prevenció

El Barça oficialitza el seu acord amb Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic: horaris de venda

El Barça oficialitza el seu acord amb Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic: horaris de venda

El poder manipula

El poder manipula
Tracking Pixel Contents