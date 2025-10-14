Retencions per un accident entre una moto i un cotxe a la plaça Prat de la Riba de Manresa
Segons les primeres informacions, no hi hauria ferits de gravetat
Circulació complicada a l'entorn de la plaça Prat de la Riba aquest dimarts al migdia per un accident entre una moto i un cotxe. Els dos vehicles han xocat en un dels carrils que d'incorporació a la carretera de Vic en sentit centre ciutat. Segons les primeres informacions, no hi hauria ferits de gravetat.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 14.21 h. A 3/4 de 3, els vehicles continuaven al lloc de l'incident i la circulació encara era intensa tant als accessos com a les sortides de la plaça. Hi han treballat en el servei, com a mínim, una dotació de la Policia Local i una altra del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No ha estat necessaria l'actuació dels Bombers de la Generalitat.
